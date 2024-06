Ewakuacja pałacu w Wersalu. Nad budynkiem kłęby dymu

We wtorek 11 czerwca do sieci trafiły nagrania, ukazujące kłęby dymu nad pałacem wersalskim na przedmieściach Paryża. Francuskie media informowały też o ewakuacji turystów, którzy tego dnia zwiedzali słynny budynek. Akcja przeciwpożarowa miała rozpocząć się od alarmu, którry włączył się z powodu aktywacji czujników dymu.

Pożar w pałacu wersalskim

Strażacy na miejsce pożaru przybyli wczesnym popołudniem. Zadbali o to, by ewakuacja gości i pracowników do pałacowych ogrodów przebiegła sprawnie, po czym rozpoczęli operację gaśniczą. W sieci można znaleźć nagrania z setkami niespokojnych turystów, którzy kłębili się przed jednym z budynków pałacowego kompleksu, przyglądając się działaniom strażaków, którzy wchodzili do objętego płomieniami budynku.

