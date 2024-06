Archeolodzy zobaczyli to pierwszy raz. „Wyjątkowe i szczególnie interesujące odkrycie”

Dziennikarze niemieckiego dziennika „Der Tagesspiegel” podają, że budynek został wzniesiony w okresie minojskim. Cywilizacja ta istniała w latach od 3000 do 1200 przed naszą erą.

„Wyjątkowe i szczególnie interesujące odkrycie”

Starożytny budynek ma powierzchnię około 1800 metrów kwadratowych. Jest okrągły. Odkryto go przez przypadek w miejscu, gdzie budowane jest obecnie nowe międzynarodowe lotnisko. Pracownicy przygotowywali teren, na którym stanąć miał radar lotniskowy. Uznano, że najlepszym dla niego miejscem będzie wzgórze Kastelli, które ma 500 metrów wysokości.

W rozmowie z redakcją niemieckiej gazety minister kultury Lina Mendoni stwierdziła, że to „wyjątkowe i szczególnie interesujące odkrycie”. Archeolodzy, którzy przybyli na plac budowy by przyjrzeć się tajemniczemu budynkowi, uważają, że służył on do rytuałów religijnych ponad 3,7 tysiąca lat temu (pochodzi więc z ok. 1700 r. p.n.e.). Szefowa greckiego resortu kultury dodaje, że to „pierwsze” takie odkrycie na Krecie.

Niemiecki dziennik przypomina, że kultura minojska swoją nazwę zawdzięcza królowi Minosowi. Ówcześnie była jedną z najbardziej zaawansowanych w regionie. Mogła obejmować część terytoriów znajdujących się nad Morzem Egejskim.

Ludzie zamieszkiwali dno Morza Adriatyckiego? Zaskakujące odkrycie

Pierwsza połowa czerwca jest dla badaczy na całym świecie bardzo ważna. Udało im się bowiem dokonać wielu przełomowych odkryć, które mogą pomóc zrozumieć, jak w przeszłości wyglądało życie na różnych obszarach Ziemi. Zaskakujące były dla wielu wyniki ostatnich badań, które dotyczyły Morza Adriatyckiego.

U wybrzeży Chorwacji, pod dnem zbiornika odnaleziono pozostałości sieci strumieni, rzek i innych formacji geologicznych, które tysiące lat temu znajdowały się nad powierzchnią wody. To kolejny argument za tym, że kiedyś mogli mieszkać tam ludzie.

