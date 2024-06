Złowił „rzecznego potwora”. Ważył aż 150 kg

Ebro to jedna z najważniejszych rzek w Hiszpanii, która płynie od Gór Kantabryjskich do Morza Śródziemnego. Ma prawie 930 kilometrów długości i jest drugą co do długości rzeką w Hiszpanii. Ebro zapewnia wodę pitną dla milionów ludzi. Aragońska rzeka jest też bardzo ważna dla entuzjastów wędkarstwa, którzy wybierają ją, aby złowić naprawdę duże ryby.

Hiszpania. Gigantyczny sum wyłowiony z rzeki Ebro. To nie był przypadek

Daniel Plana, 21-latek z Aragonii, niecałe dwa miesiące temu złowił gigantycznego suma. Ryba, którą wyciągnął ze zbiornika Mequinenza miała 2,5 metra i ważyła ponad 150 kilogramów – podał portal elperiodicodearagon.com. Nie jest to pierwszy raz, kiedy młodemu wędkarzowi udała się podobna sztuka.

Plana powiedział, że wyciągnięcie suma z wody zajęło mu 20 minut. 21-latek od kilku lat razem z grupą przyjaciół wyciąga z wody podobne okazy. – Udało mi się już złowić suma o takiej wielkości, ale nigdy o takiej wadze, bo ważył około 110 kilogramów – powiedział Aragończyk.

Jakie są rekordy?

Sum może osiągnąć długość nawet ponad trzech metrów i ważyć grubo powyżej 100 kilogramów. Ryby żyją nawet ponad 80 lat. Największy sum, który został złowiony w Polsce miał 261 cm. Takim wyczynem może pochwalić się Mateusz Kalkowski. – Gdy zobaczyłem tę rybę na powierzchni, to zbladłem. Nogi się pode mną ugięły, bo nigdy wcześniej nie widziałem takiego potwora — mówił Polak.

Największy sum, jakiego kiedykolwiek złowiono, ma 285 centymetrów długości. Rekord świata pobił w maju Alessandro Biancardi z Włoch, odbierając wyróżnienie Stefanowi Seussowi z Niemiec po zaledwie trzech tygodniach. „Byłem sam, twarzą w twarz z największym sumem, jakiego widziałem na przestrzeni 23 lat” – opowiadał rekordzista świata, który o wyłowienie ryby walczył 40 minut.

Czytaj też:

Gdy się wynurzył, krzyknęła „rekin”. Na wielkiego suma polują dziś wędkarze z całego krajuCzytaj też:

34-latek złowił gigantyczny okaz. „To był potwór. Do teraz boli mnie nadgarstek”