„Pokerowa zagrywka” Kijowa. Ukraińcy zadali Rosjanom potężne straty

"Ta pokerowa zagrywka Kijowa to potężna strata dla Moskwy, bo ucierpiał nie tylko sprzęt. Kreml właśnie stracił i dużo czasu, i dużo pieniędzy, a część działań wojennych Putin będzie musiał zacząć od początku, jeśli nadal myśli o zadawaniu Ukrainie bolesnych ciosów" – tak dziennikarze "Kyiv Post" opisują ostatnie działania ukraińskiej armii w tekście opublikowanym przez Onet.

W niedzielę rano siły ukraińskie zniszczyły stanowisko dowodzenia rosyjskiego pułku strzelców zmotoryzowanych. Jak poinformował Sztab Generalny, w operacji brały udział Siły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy "we współpracy z innymi komponentami Sił Obronnych". Stanowisko znajdowało się we wsi Niechotiejewka w obwodzie biełgorodzkim w Rosji. „W wyniku działań bojowych zarejestrowano eksplozje. Cel został pomyślnie trafiony” – dodali Ukraińcy.

Siły ukraińskie uderzyły również w magazyn dronów Shahed w rosyjskim Krasnodarze. Jak czytamy dalej, w ataku, do którego doszło w miniony piątek, zginęli również instruktorzy i kadeci, którzy szkolili się w wystrzeliwaniu dronów.

Zełenski o "niszczeniu terrorystów na ich terytorium"

Wołodymyr Zełenski zapewnił, że Ukraińcy mają "wystarczająco dużo determinacji, by zniszczyć terrorystów na ich terytorium". "Tylko ostatniej doby nasi żołnierze zestrzelili już dwa rosyjskie (pociski manewrujące) Kalibr. Wczoraj – 12 rosyjskich rakiet i 13 dronów uderzeniowych. I tak dzieje się każdej nocy i każdego dnia. Rosyjski terror nie traci impetu, co oznacza, że musimy zwiększyć naszą presję – wszelkimi środkami i wspólnie z naszymi partnerami" – napisał w niedzielę w mediach społecznościowych.

"Rosyjski terror nie zwalnia, więc musimy zwiększyć naszą presję. Wszelkimi środkami i wspólnie z naszymi partnerami. Mamy wystarczająco dużo determinacji, by zniszczyć terrorystów na ich terytorium, to sprawiedliwe, i potrzebujemy takiej samej determinacji ze strony naszych partnerów" – podkreślił prezydent Ukrainy. "Możemy powstrzymać Rosję. Zrobimy to razem ze wszystkimi na świecie, którzy cenią życie" – dodał.

Czytaj też:

Władimira Putina miał oblecieć blady strach. „Boi się latać we własnym kraju”Czytaj też:

Napięta sytuacja nad Bałtykiem. Przechwycono ponad 20 rosyjskich maszyn