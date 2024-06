Korea Północna wystrzeliła pocisk. To mogła być broń nowej generacji

Kraj ten początkowo sądził, że Korea Północna wystrzeliła pocisk balistyczny. Broń hipersoniczna jest uważana za broń nowej generacji, której celem jest pozbawienie przeciwników czasu reakcji i tradycyjnych mechanizmów obrony.

Pocisk wystrzelony przez Koreę Północną. Odpowiedź na ćwiczenia wojskowe

Japońskie ministerstwo obrony stwierdziło, że pocisk osiągnął wysokość około 100 km i pokonał zasięg ponad 200 km, zanim spadł poza wyłączną strefę ekonomiczną kraju – obszar morza, do którego kraj rości sobie prawa do prowadzenia działalności gospodarczej.

Korea Północna ostrzegła przed „nową demonstracją odstraszania” po tym, jak Stany Zjednoczone dołączyły do ćwiczeń wojskowych z Koreą Południową i Japonią na początku tego tygodnia.

Prezydent Korei Południowej Yoon Suk Yeol wszedł na pokład amerykańskiego lotniskowca – jako pierwszy urzędujący prezydent od 1994 roku – i stwierdził, że sojusz państw jest największy na świecie i może pokonać każdego wroga.

Korea Północna od 2021 roku przeprowadziła serię testów hipersonicznych pocisków rakietowych, najwyraźniej próbując przebić się przez tarcze antyrakietowe swoich rywali. Zagraniczni eksperci kwestionują jednak, czy północnokoreańskie pociski hipersoniczne dowiodły swojej pożądanej prędkości i zwrotności podczas lotów testowych.

Pocisków hipersonicznych („Cyrkon” i „Kindżał”) używa także Rosja w wojnie w Ukrainie. Pociski tego typu lecą szybciej niż pięciokrotna prędkość dźwięku (liczba Macha powyżej 5), czyli prawie 6 tys. km/h. Według rosyjskiego producenta, rakieta Ch-47M2 ma się poruszać z prędkością rzędu Ma 8 – 10 (około 3400 m/s, czyli ponad 12 200 km/h), przez co nie ma szans zneutralizowania ich za pomocą rakiet przeciwlotniczych. Do posiadania tego typu broni przyznają się Chiny i Rosja, jednak ich parametry nie są do końca znane i zweryfikowane.

