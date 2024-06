Franciszek zawiesza obowiązki. Prefektura Domu Papieskiego potwierdza

Jak podaje Katolicka Agencja Informacyjna, papież Franciszek nie pojawi się na najbliższych audiencjach generalnych, partykularnych czy specjalnych. Będą one zawieszone od 2 lipca. Prefektura Domu Papieskiego potwierdziła te informacje. Wiadomo już, wierni znowu będą mogli spotkać się z Biskupem Rzymu.

Papież Franciszek potrzebuje chwili wytchnienia

Nawet papież potrzebuje raz na jakiś czas naładować baterie, by z pełną energią powrócić do wykonywania swoich obowiązków. Jest to szczególnie ważne w tak sędziwym wieku – papież ma przecież 87 lat (w grudniu obchodził będzie swoje 88. urodziny).

Kiedy można spodziewać się powrotu papieża? „Audiencje generalne zostaną wznowione w środę 7 sierpnia” – informuje portal eKAI, powołując się na oświadczenie Prefektury Domu Papieskiego.

W lipcu papież będzie brał udział jedynie w niedzielnych modlitwach (chodzi o Anioł Pański, czyli rozważanie zwiastowania Maryi przez anioła Gabriela) na placu Świętego Piotra – podaje Vatican News. Oficjalny portal informacyjny Stolicy Apostolskiej zaznacza przy okazji, że lipcowa przerwa to nic nadzwyczajnego. To norma – papież co roku udaje się w tym miesiącu na urlop.

Papież ładuje baterie na dwie podróże apostolskie we wrześniu

Przez cały lipiec wierni wyczekują powrotu papieża. W drugim tygodniu sierpnia będą mogli oglądać na żywo pierwszą po przerwie audiencję generalną (transmitowaną przez polskie media katolickie lub media watykańskie, jak wspomniany portal Vatican News lub Radio Vaticana) lub wziąć w niej udział w watykańskiej Auli Pawła VI. Miejsce to, jak wskazują dziennikarze, wybierane jest latem ze względu na wycieńczające upały. Średnia temperatura w Watykanie wynosi w sierpniu około 31 stopni Celsjusza.

Po wakacjach papież poleci natomiast do Azji i Oceanii, gdzie w dniach 12-13 września odbędzie swoją pierwszą podróż apostolską po urlopie. Kolejny kierunek to Europa – konkretnie Belgia i Luksemburg, gdzie Pontifex wybierze się pod koniec miesiąca.

Czy papież wyjedzie z Watykanu do Castel Gandolfo w Rzymie? Nie, obecnie znajduje się tam muzeum, które chętnie odwiedzają turyści. Zorganizowano je tam zgodnie z decyzją Franciszka, który co roku odpoczywa w Domu Świętej Marty. To podkreśla jego prosty i skromny styl życia, który wybrał, gdy został jezuitą (do nowicjatu Towarzystwa Jezusowego wstąpił w 1958 roku).

