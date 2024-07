Sprzeczne komunikaty z Węgier. Premier z wizytą w Ukrainie, minister rozmawia z Rosją

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej poinformowało o rozmowie telefonicznej szefa resortu Siergieja Ławrowa z jego węgierskim odpowiednikiem Peterem Szijjarto. Do połączenia doszło we wtorek, 2 lipca.

Rozmowa telefoniczna ministrów z Rosji i Węgier

W oficjalnym komunikacie przekazano, że rozmowa odbyła się „z inicjatywy strony węgierskiej”, a w jej trakcie szefowie resortów wymienili się poglądami na temat bieżących kwestii związanych z polityką międzynarodową.

„Podczas dyskusji na temat kryzysu ukraińskiego obaj ministrowie zwrócili uwagę na potrzebę bezwarunkowego zapewnienia przez Kijów praw wszystkim mniejszościom narodowym zamieszkującym kraj” – poinformowano.

Przekazano również, że przedstawiciele rządów docenili „osiągnięty poziom rosyjsko-węgierskiego dialogu politycznego”. Mieli też zapewnić, że dwustronna współpraca państw będzie kontynuowana niezależnie od trudnej sytuacji międzynarodowej. „Nadal rozwija się stabilnie w duchu zdrowego pragmatyzmu i wzajemnych korzyści” – dodano.

Ukraina. Viktor Orban spotkał się z Wołodymyrem Zełenskim

Do rozmowy ministrów doszło w dniu, w którym Viktor Orban spotkał się z Wołodymyrem Zełenskim. Była to pierwsza podróż premiera Węgier do Ukrainy od wybuchu pełnowymiarowej, rosyjskiej inwazji. Politycy przekazali, że rozmowy były ważnym krokiem w kierunku rozwiązania problemów, które od dawna narastały.

– Treść naszego dialogu we wszystkich dzisiejszych kwestiach może stać się podstawą przyszłego dwustronnego dokumentu między naszymi państwami, który będzie regulował wszystkie nasze stosunki i będzie opierał się na lustrzanym podejściu w stosunkach między obydwoma krajami – podsumował negocjacje Zełenski. Orban dodał, że negocjacje przybliżyły oba kraje do ewentualnego podpisania nowego porozumienia.

