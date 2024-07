Trump: Powinienem być martwy

W sobotę 13 lipca podczas wiecu Donalda Trumpa odbywającego się w Pensylwanii, były prezydent Stanów Zjednoczonych został postrzelony.

Polityk złapał się za prawe ucho, po chwili opuścił rękę i na nią spojrzał. Następnie obniżył się za podium, zza którego przemawiał do obecnych.

Po – dosłownie – chwili agenci Secret Service utworzyli tzw. ludzki bunkier wokół Trumpa. Szczelnie osłaniali go własnymi ciałami. Minutę później polityka wyprowadzono z miejsca zdarzenia. Trump trafił do szpitala, ale po sprawdzeniu jego stanu zdrowia wypisano go do domu.

Zamach na Donalda Trumpa. Były prezydent zabrał głos

Były prezydent USA nie zwalnia tempa. W poniedziałek czasu polskiego dotarł do Milwaukee na Krajową Konwencję Partii Republikańskiej.

Na pokładzie prywatnego samolotu udzielił wywiadu New York Post.

– Doktor powiedział, że nigdy nie widział czegoś takiego. Nazwał to cudem – podkreślił Trump. Były prezydent USA miał zabandażowane prawe ucho. Jego pracownicy prosili jednak, by nie robić zdjęć.

– Nie powinno mnie tu być, powinienem być martwy – dodał.

Zamach na Donalda Trumpa. Joe Biden zabrał głos

Po próbie zamachu na Donalda Trumpa do narodu zwrócił się Joe Biden.

– W Ameryce nie ma miejsca na tego rodzaju przemoc, na żadną przemoc. Kropka. Żadnych wyjątków – zaznaczyła głowa państwa. Biden dodał też, że polityka „nigdy nie powinna być polem bitwy politycznej ani, nie daj Boże, polem śmierci”. Zapewnił, że w kraju nie będzie zgody na normalizowanie przemocy.

– Polityczna retoryka tego państwa stała się bardzo gorąca. Czas ją ostudzić – zapowiedział. Choć podkreślił znaczenie zbliżających się wyborów, mówiąc, że ich wynik „ukształtuje przyszłość Ameryki i świata na dziesięciolecia”, przyznał, że wierzy w to, że poprzedzi je pokojowa debata. Wyjaśnił też, że silne nieporozumienia wynikają z natury człowieka, jednak nie mogą prowadzić do agresji.

