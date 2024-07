Skandal w Dubaju. Księżniczka rozwodzi się przez Instagram

Od kiedy księżniczka Dubaju szejka Mahra bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum powiedziała na ślubnym kobiercu szejkowi Manie bin Mohammedowi bin Rashidowi bin Manie Al Maktoumowi „Qubool Hai”, czyli „zgadzam się”, minął dopiero rok. Teraz zdążyła już te słowa cofnąć.

„Ponieważ jesteś zajęty innymi towarzyszami, niniejszym ogłaszam nasz rozwód. Rozwiodę się z tobą, rozwiodę się z tobą i rozwiodę się z tobą” – napisała we wpisie na Instagramie szejka.

Księżniczka Dubaju stawia na swoim

Trzykrotne powtórzenie „rozwiodę się z tobą” najpewniej odwołuje się do wielowiekowej tradycji islamskiej, zgodnie z którą muzułmanie mogą rozwieść się z kobietą, po prostu trzykrotnie ustnie wyrażając swój zamiar.

To nie jest jednak opcja dla kobiet, które jeśli chcą się rozwieść, muszą ubiegać się o to w procesie zwanym „khul”. Polega on na złożeniu przez zamężną kobietę formalnego wniosku do sądu i podaniu ważnej przyczyny wszczęcia postępowania rozwodowego. Księżniczka zdaje się tym jednak nie przejmować.

Spekulacje nt. księżniczki Dubaju

Wpis księżniczki kończy się słowami: „Uważaj. Twoja była żona”.

Choć nie pojawiły się jeszcze żadne oficjalne komentarze ze strony rodzin pary, już teraz w sieci wybuchł niemały szum. Zwłaszcza, że potencjalne plotki pojawiły się już półtora miesiąca wcześniej, kiedy księżniczka udostępniła na Instagramie zdjęcie z urodzoną dwa miesiące wcześniej pierwszą córeczką i podpisem „Tylko my dwoje”.

Kim jest księżniczka Dubaju?

Szejka Mahra bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum jest córką szejka Mohammeda Bin Rashida Al Maktouma, władcy Dubaju oraz wiceprezydenta i premiera Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Jest jednym z jego 26 dzieci. Jej matka, Zoe Grigorakos, pochodzi z Grecji.

W związku małżeńskim z szejkiem Maną bin Mohammedem bin Rashidem bin Mana Al Maktoumem jest od roku. W maju tego roku parze urodziło się pierwsze dziecko – córeczka.

Zgodnie z informacjami znalezionymi w sieci księżniczka jest absolwentką Szkoły Rządowej Mohammeda bin Rashida. Ponadto uwielbia podróżować i jest miłośniczką zwierząt, szczególnie koni i wielbłądów.

