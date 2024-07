Te słowa książę William miał powiedzieć zakochanemu bratu. Harry „uznał je za zniewagę”

Brytyjski dziennikarz – który jest współautorem książki o księżnej Dianie z 2002 roku – w biografii Kate, która nie została jeszcze wydana, opisał m.in. początki romantycznej relacji księcia Harry'ego i byłej aktorki – gwiazdy serialu „Suits”. Jak się okazuje, dynamiczny sposób, w jaki rozwijała się ich relacja, zaniepokoił księcia Williama. Zasugerował on ponoć bratu, by dał ukochanej nieco przestrzeni, by miała więcej czas by zaadaptować się do innego – królewskiego stylu życia. Chciał, by oboje nieco przystopowali.

Zdaniem Jobsona sugestie te miały zaboleć Harry'ego. „Uznał je za zniewagę” – twierdzi dziennikarz. Relacja braci miała wtedy stać się oziębła

William nie chciał, by Markle nosiła biżuterię Lady D?

W 2018 roku William miał ponoć starać się o to, aby królowa Elżbieta II nie zezwoliła, by Markle założyć biżuterię z kolekcji należącej niegdyś do księżnej Diany na jedną z najważniejszych uroczystości – swój własny ślub. Jednocześnie niektóre elementy biżuterii mogła nosić Kate, co „wynikało z jej rangi” – czytamy.

W książce znalazła się też informacja o tym, jak Markle miała pewnego razu zniechęcić do siebie Williama i Kate. Jak określił to autor, „zignorowała królewską hierarchię”. Opisywana sytuacja dotyczy prośby o pożyczenie błyszczyka, którą była aktorka skierowała do żony starszego brata Harry'ego. To miało wywołać jej „zaskoczenie”, ale ostatecznie podała jej kosmetyk, choć z dozą niechęci. Kate miała wręcz skrzywić się, gdy Markle wycisnęła go sobie potem na rękę i wtarła w usta.

Markle w Nigerii. Pierwsza dama: Po co tu była?

Niedawno Markle wybrala się w podróż do Nigerii na zaproszenie Szefa Sztabu Obrony z okazji 10. rocznicy igrzysk Invictus Games. Niedługo po wizycie Oluremi Tinubu – pierwsza dama państwa w Afryce Zachodniej – wygłosiła przemowę z okazji wydarzenia świętującego osiągnięcia kobiet w kraju. – Wszystkie Nigeryjki są pięknymi dziewczynami, ale powinny wiedzieć, kim są, a nie próbować naśladować gwiazdy filmowe z Ameryki. (...) Dlaczego Meghan przyleciała tutaj, do Afryki? Po co tu była? (...) Wiemy, kim jesteśmy. Nie traćcie tego, kim jesteście – podkreśliła zaskakująco w przemowie.

Komentatorzy wskazali, że tymi słowami chciała ona przekazać, że swoją podróżą Meghan nie wniosła nic nowego do nigeryjskiego społeczeństwa – poza promowaniem zagranicznych ideałów piękna.

