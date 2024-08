Luksusowe perfumy Dolce & Gabbana dla psów. „To bardzo zły pomysł”

W ofercie Dolce & Gabbana – włoskiego domu mody, kojarzonego z luksusem i elegancją – pojawiły się specjalne perfumy. Dotychczas firma, skupiająca się na projektowaniu ubrań, znana była z kosmetyków i perfum dla ludzi. Teraz jednak się to zmieniło. Wszystko z powodu nowej mgiełki zapachowej, która znalazła się w ofercie domu mody, w przedsprzedaży.

I chociaż przeprowadzono testy, z których wynika, że można nią spryskać psa, to jednak weterynarze ostrzegają przed możliwymi konsekwencjami takiego zastosowania.

Kosmetyk nie należy do tanich

Jak podaje amerykański dziennik „USA Today”, jest to bezalkoholowa mgiełka zapachowa. Pomysł na oryginalny kosmetyk wziął się od założyciela domu mody – Domenico Dolce – który darzył wielką miłością swojego psa Fefé. I właśnie tak nazwano perfumy.

Jak pachną? To połączenie nut zapachowych: jagodlina wonnego (który rośnie w południowo-wschodniej Azji oraz północno-wschodniej Australii), piżma i drzewa sandałowego. Dolce & Gabbana wyjaśnia, że „to delikatny i otulający zapach stworzony do zabawnej rutyny piękna”.

Jeśli ktoś chce kupić dla swojego psa mgiełkę, musi przygotować się na niemały wydatek. Kosztuje ona 99 euro, czyli ponad 425 złotych. W porównaniu do oryginalnych perfum dla ludzi cena ta jest dość wysoka. Płacimy jednak nie tylko za zawartość, ale także za opakowanie. D&G podaje, że perfumy „umieszczone są w eleganckiej, zielonej, lakierowanej szklanej butelce, ozdobionej żywoczerwoną, metalową zakrętką i cenną 24-karatową złotą [co oznacza 99,9 procent czystości, bez domieszek innych metali – red.] łapą”.

Fefé zostało zatwierdzone przez weterynarzy

D&G wyjaśnia też, jak nanieść perfumy na zwierzę. Należy je rozpylić na dłoniach czy szczotce, a potem nanieść na psa od środka tułowia w kierunku ogona. Można też rozpylić Fefé bezpośrednio na ciele czworonoga, ale trzeba uważać, by kosmetyk nie dostał się do jego nosa czy oczu. Dom mody zapewnia, że produkt jest bezpieczny – był testowany pod kątem bezpieczeństwa i został zatwierdzony przez weterynarzy.

W rozmowie z „The New York Times” profesor weterynaryjnej medycyny behawioralnej na University of Lincoln w Anglii – Daniel Mills – zwrócił uwagę, że takie specyfiki mają zalety, ale raczej dla właścicieli – niekoniecznie dla czworonogów. – Psy mają fantastyczny węch, a zmiana ich zapachu może powodować poważne problemy – zaznaczył. Zdaniem eksperta niektóre zapachy mogą maskować sygnały zapachowe, istotne dla psów, co może wywołać wiele problemów – m.in. społecznych. Poza tym pupile mogą być błędnie identyfikowane przez innych przedstawicieli swojego gatunku. Inne psy mogą zacząć zachowywać się względem nich agresywnie. Mogą też zostać przez nie „odrzucone”.

Zły pomysł?

– Ogólnie rzecz biorąc, to bardzo zły pomysł – uważa prof. Mills. Na problemy, jakie mogą się pojawić, wskazała także Anna Judson – prezes Brytyjskiego Stowarzyszenia Weterynaryjnego. Zwróciła uwagę, że perfumy będą maskowały brzydkie zapachy, a te informują np. o złym stanie zdrowia pupila. Niektórzy właściciele mogą więc, zamiast pójść z czworonogiem do weterynarza, nakładać na jego sierść kosmetyk. Mogą też wcale nie wyczuć w porę, że dzieje się coś niepokojącego.

