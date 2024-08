Kolejna rekordowa zbiórka na koncie Kamali Harris. Utwierdzi ją we wcześniejszym wyborze

Kampania wyborcza lekceważonej przez Donalda Trumpa Kamali Harris nabiera rozpędu. Po ogłoszeniu nazwiska swojego wiceprezydenta, polityk zgromadziła rekordową sumę darowizn.

Kamala Harris i Tim Walz z rekordową zbiórką

We wtorek 6 sierpnia Kamala Harris ogłosiła kandydaturę Tima Walza na wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. „Wspaniale mieć go w drużynie. A teraz do dzieła” – przekazała we wpisie opublikowanym we wtorek w serwisie X.

Jeżeli ktokolwiek miał wątpliwości co do tego wyboru, to rozwiązać powinna je kwota zebranych od tego czasu pieniędzy. W ciągu zaledwie doby od ogłoszeniu nazwiska Walza ekipie Kamali Harris udało się zgromadzić rekordowe 36 mln dolarów. Pozytywnie na kandydaturę Walza reagowali też Joe Biden i Barack Obawma.

Informację o rekordowej zbiórce podała korespondentka CBS News w Białym Domu, Weijia Jiang. „W ciągu pierwszej doby od ogłoszenia Tima Walza jako kandydata na wiceprezydenta Kamali Harris sztab demokratów zebrał 36 milionów dolarów” – donosiła za pośrednictwem X.

Łącznie od rezygnacji Joe Bidena i ogłoszenia nazwiska Kamali Harris jako kandydatki demokratów zebrano olbrzymią sumę na jej kampanię. Od 20 lipca darczyńcy zasilili konta sztabu Harris łączną sumą 310 milionów dolarów.

Tim Walz kandydatem na wiceprezydenta USA

Tim Walz jest obecnie gubernatorem Minnesoty, pełni ten urząd od ponad pięciu lat. Wcześniej zasiadał w Izbie Reprezentantów Stanów Zjednoczonych. Zanim rozpoczął polityczną karierę, był trenerem futbolu i nauczycielem nauk społecznych w szkole średniej. Przez wiele lat służył też w Gwardii Narodowej, co uczyniło go najwyższym rangą emerytowanym wojskowym w Kongresie.

60-letni polityk urodził się i wychował w niewielkim mieście West Point w Nebrasce. W latach 90. ubiegłego wieku przeprowadził się z żoną do Mankato w Minnesocie, gdzie pracował w West High School i prowadził lokalną drużynę. Choć Walz od lat zajmuje się polityką, nieustannie przypomina o swoim członkostwie w związku zawodowym.

