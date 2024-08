Atak terrorystyczny na festiwalu w Niemczech. Państwo Islamskie wydało oświadczenie

Państwo Islamskie twierdzi, że stoi za zamachem terrorystycznym, do którego doszło na festiwalu w Solingen (w zachodniej części Niemiec), na rynku Fronhof.

Wśród ofiar, jak informował 24 sierpnia „Bild” (dziennik powołał się na informacje od służb), jest starszy, 67-letni mężczyzna, a także dwie 56-letnie kobiety. Osiem osób zostało natomiast rannych – pięć doznało ciężkich obrażeń.

Państwo Islamskie podało powód. Niemiecka policja prowadzi czynności w ośrodku dla uchodźców

Śledczy od samego początku podejrzewali, że motywem, jakim kierował się nożownik, może być terroryzm. Mówił o tym między innymi prokurator generalny Markus Caspers. Wieczorem „Bild” informował, że śledczy sprawdzają, czy napastnik działał w imieniu IS. Niedługo później Państwo Islamskie opublikowało komunikat, w którym przyznało się, że stoi za atakiem. Wpis opublikowany został przez organizację propagandową Amaq – podaje redakcja niemieckiego dziennika.

Dziennikarze poinformowali także, że służby – konkretnie funkcjonariusze ze Specjalnej Grupy Zadaniowej (Spezialeinsatzkommando), elitarnej jednostki – prowadzą czynności na terenie ośrodka dla uchodźców w Solingen. Miejsce to jest oddalone od rynku Fronhof, gdzie miał miejsce festyn, o około 300 metrów. 150 metrów od ośrodka natomiast odkryto ostre narzędzie, przy którego pomocy nożownik zadał śmiertelne obrażenia trzem osobom, a kilka innych uczestników zabawy ranił. Stamtąd właśnie pies tropiący poprowadził służby do budynku, w którym przebywają azylanci.

Choć są to niepotwierdzone informacje, to jednak bild.de wskazuje, że na terenie ośrodka dokonano zatrzymania mężczyzny – obywatela Syrii. Wiadomo, że w budynku dokonano też przesłuchań kilku osób.

IS w komunikacie poinformowało, dlaczego atak przeprowadzono. Miała być to zemsta „za muzułmanów w Palestynie”. Na ten moment nie ma jednak pewności, że Państwo Islamskie mówi całą prawdę. Będzie to weryfikowane przez służby w ciągu najbliższych godzin.

Wcześniej policja zatrzymała 15-latka, który jest oskarżany o to, że mógł wiedzieć o planowanym zamachu, ale nie poinformował o tym policji. Póki co nożownika, który jest odpowiedzialny za popełnienie zbrodni, nie namierzono.

Solingen. Brutalny atak na uczestników festiwalu

Festiwal w Solingen został zorganizowany 23 sierpnia z okazji 650-lecia miasta.

24 sierpnia rano, kilka godzin po ataku, głos zabrał kanclerz Niemiec Olaf Scholz. „Atak w Solingen to straszne wydarzenie. Napastnik brutalnie zabił kilka osób. Właśnie rozmawiałem przez telefon z burmistrzem Solingen Timem Kurzbachem. Opłakujemy ofiary i wspieramy ich rodziny. Życzę poszkodowanym szybkiego powrotu do zdrowia. Sprawca musi zostać szybko złapany i ukarany z pełną surowością prawa” – zaznaczył.

