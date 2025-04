Kościół we Francji ma się z czego cieszyć. Najlepszy rezultat w historii

10 384 dorosłych i ponad 7,4 tysiąca nastolatków w wieku od 11 do 17 lat zostanie ochrzczonych w tym roku w Wigilię Paschalną we Francji. To wzrost o 45 proc. w porównaniu do poprzedniego orku – podała Konferencja Episkopatu Francji. CEF podkreśliło, że te wyniki przewyższają rekordowe liczby z zeszłego roku. Dodatkowo to najlepszy rezultat w historii, odkąd zaczęto monitorować te dane w 2002 roku.

Konferencja Episkopatu Francji zwróciła uwagę na potwierdzenie trendu, zgodnie z którym wzrasta odsetek młodych wśród katechumenów. Aktualnie najliczniejsza jest grupa wiekowa od 18 do 25 lat. Wcześnie dominował z kolei przedział wiekowy od 26 do 40 lat. W każdej z grup wiekowych (jeszcze 41-65 lat i powyżej tego roku życia) częściej o chrzest proszą kobiety niż mężczyźni. Wyjątkiem jest najstarszy przedział wiekowy. Ogólnie 63 vs. 37 proc.

Francja. Wzrasta liczba dorosłych i nastolatków przyjmujących chrzest i bierzmowanie

Jeśli chodzi o zawód katechumenów to najliczniejsze są osoby pracujące fizycznie, technicy i robotnicy najemni (36 proc.). Gwałtownie wzrósł za to odsetek studentów – z 17 proc. pięć lat temu do 26 proc. Większość katechumenów pochodzi z rodzin o tradycji chrześcijańskiej, ale w ostatnich latach wzrosła liczba osób, które twierdzą, że nie mają tradycji religijnej.

W 2025 r. 13 diecezji (ponad 10 proc. wszystkich diecezji we Francji) ponad dwukrotnie zwiększyło liczbę ochrzczonych dorosłych. W ciągu dziesięciu lat liczba katechumenów wzrosła z 3,9 tys. (w 2015 r.) do 10 391 (w 2025 r.), co stanowi wzrost o ponad 160 proc. CEF zauważyło też, że diecezje od 2022 r. odnotowują znaczny wzrost liczby dorosłych bierzmowanych. W 2024 r. ponad dziewięć tys. dorosłych przyjęło bierzmowanie w Zielone Świątki. To dwa razy więcej niż dwa lata temu.

