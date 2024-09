Blisko 20 kobiet oskarża miliardera o molestowanie. Lawina ruszyła po emisji serialu „The Crown”

Dziennikarskie śledztwo zostało przeprowadzone przez BBC na potrzeby podcastu i filmu dokumentalnego „Al-Fayed: Predator at Harrods”. Dziennikarze uzyskali wiarygodne relacje od ponad 20 kobiet, które niegdyś były pracowniczkami Mohameda Al-Fayeda. Okazało się dodatkowo, że Harrods nie tylko nie interweniował w obliczu skandalicznych doniesień, ale i pomógł ukryć zarzuty o molestowanie.

Ofiary miliardera nie doczekały się odpowiedniego zadośćuczynienia. Sklep za to przeprosił, a obecni właściciele stwierdzili, że są „całkowicie zbulwersowani” zarzutami. Adwokat Bruce Drummond z zespołu prawnego reprezentującego kobiety powiedział BBC, że „pajęczyna korupcji i nadużyć w tej firmie była bardzo mroczna”.

W ramach odpowiedzi na zarzuty firma Harrods zaznaczyła, że dzisiaj „to zupełnie inna organizacja niż ta zarządzana przez Al-Fayeda pomiędzy 1985 a 2010 rokiem. Zależy nam na dobru i bezpieczeństwie naszych pracowników. Dlatego, od kiedy światło dziennie w 2023 roku ujrzały informacje o napaściach seksualnych Al-Fayeda, naszym priorytetem jest jak najszybsze załatwienie sprawy, by uniknąć długich procesów prawnych” – twierdzili przedstawiciele firmy.

Serial "The Crown" rozpoczął falę oskarżeń

BBC podało, że ofiary Al-Fayeda zdecydowały się zabrać głos po emisji jednego z odcinków „The Crown”. Miliarder został tam bowiem przedstawiony w bardzo pozytywnym świetle.

W rozmowie z dziennikarzami jedna z kobiet powiedziała, że oskarżony „był podły. To mnie złości, ludzie nie powinni go tak pamiętać. On taki nie był”. Pracowała ona jako jego osobista asystentka w latach 1988-1991. Ujawniła, że miliarder próbował ją zgwałcić więcej niż raz. Inna z kobiet wyznała, że Al-Fayed wykorzystał ją seksualnie jako nastolatkę w jego apartamencie.

Zanim Al-Fayed zmarł, kilkukrotnie podejmowano próby jego zdemaskowania, jednakże miliarder za każdym razem utrzymywał, że był niewinny.

