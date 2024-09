Karol III zwrócił się z komunikatem do powodzian. Król Anglii wyraził „podziw dla odwagi”

Wiadomość od Króla Karola opublikowana została w mediach społecznościowych w czwartek 19 września. Brytyjski monarcha podkreślał w niej swój podziw dla służb, które walczyły ze skutkami powodzi i ratowały ludzi z zagrożonych terenów.

Powódź. Król Karol III złożył kondolencje powodzianom

„Moja żona i ja jesteśmy głęboko wstrząśnięci i zasmuceni, widząc zniszczenie i ruinę powodowaną przez katastrofalną powódź w Europie Środkowej” – czytamy w komunikacie.

„Wiele osób ze Zjednoczonego Królestwa ma silne, trwałe i osobiste więzi z tym regionem. Wraz z nimi, wspólnie z moją małżonką, przesyłamy nasze najgłębsze i płynące prosto z serca kondolencje dla tych wszystkich, którzy tak tragicznie stracili swoich bliskich, swoje domy i swoje małe ojczyzny” – przekazywał dalej Król Karol.

„Czujemy ogromny podziw wobec wielkiej odwagi i poświęcenia ze strony służb ratunkowych w całym regionie, które oczywiście niestrudzenie pracowały nad dostarczeniem desperacko potrzebnego wsparcia, ulgi i pomocy niezliczonej rzeszy ludzi, których życie oraz własność zostały tak piekielnie zakłócone” – kontynuował.

Ofiary śmiertelne powodzi w Polsce i Europie

Powodzie przechodzące przez Europę Środkową doprowadziły jak dotąd do śmierci co najmniej 24 osób. W Polsce zginęło 7 osób, tyle samo w Rumunii. W Austrii i Czechach odnotowano jak dotąd po 5 ofiar śmiertelnych. Na Węgrzech kulminacyjna fala w sobotę ma dotrzeć do stolicy.

W piątek 20 września rano we Wrocławiu zorganizowano kolejne posiedzenie ogólnopolskiego sztabu kryzysowego. Uczestniczył w nim m.in. dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Robert Czerniawski. Jak przekazał, we Wrocławiu obserwowany jest obecnie spadek wody o 10 cm.

W posiedzeniu sztabu kryzysowego uczestniczył również komendant główny policji Marek Boroń. Przekazał, że liczba śmiertelnych ofiar powodzi nie powiększyła się. W Polsce bilans zmarłych zatrzymał się na siedmiu osobach.

