Sztab kryzysowy z Tuskiem w kolejnym województwie. „Nic nie wskazuje na czarny scenariusz”

Donald Tusk pojawił się w piątek 20 września w Szczecinie. Premier wziął udział w specjalnym posiedzeniu powodziowego sztabu kryzysowego. Do tej pory posiedzenia te odbywały się we Wrocławiu. Szef rządu rozpoczął od podziękowań dla służb z województwa zachodniopomorskiego za pomoc w południowych regionach kraju, które zmagają się ze skutkami powodzi.

– Dziękuję za waszą solidarność. Wasza obecność to bardzo praktyczna pomoc, ale także dodaje dużo otuchy mieszkańcom, . Czuję się upoważniony przez ludzi tam mieszkających, żeby wam powiedzieć dziękuję. Na was czekali i to przynosi naprawdę bardzo dobre efekty – powiedział.

Zachodniopomorskie. Tusk: Nic nie wskazuje na czarny scenariusz

– Jesteście w sytuacji bez porównania lepszej niż wasze koleżanki i koledzy na Dolnym Śląsku czy w województwie opolskim. Ale bardzo doceniamy to i z tym przesłaniem przejeżdżam do was do Szczecina, że jesteście przygotowani na każdy scenariusz, chociaż na szczęście nic nie wskazuje na to, aby to miał być scenariusz czarny – stwierdził szef rządu.

– Natomiast nauczeni doświadczeniem z ostatnich lat i dni, chcemy być skoncentrowani i przygotowani, aby nie zmarnować żadnej szansy na uchronienie ludności i dobytku przez wodą. Sytuacja w regionie jest nieporównywalnie lepsza niż na południu Polski, ale nie można tracić czujności – dodał Donald Tusk.

Fala powodziowa dotrze do Zachodniopomorskiego. Podano termin

Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski przekazał, że fala powodziowa w regionie jest spodziewana za około 4-5 dni. Z najnowszych prognoz wynika, że będzie ona długa. – To jest naszym największym zmartwieniem. Na dzisiaj widzimy jednak, że nie ma żadnych zagrożeń – zapewnił. Z kolei szef Wód Polskich zaznaczył, że wszystkie zabezpieczenia przeciwpowodziowe zostały już wykonane a wały są przeważnie w dobrym stanie.

Wcześniej Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie III stopnia przed wezbraniem z przekroczeniem stanów alarmowych dla Odry granicznej w województwie zachodniopomorskim. Alert obowiązuje do 27 września. Ostrzeżenie hydrologiczne III stopnia wydano dla Bielinka, Gozdowic i Gryfina.

Kolejne posiedzenie sztabu kryzysowego zaplanowano na piątek 20 września na godzinę 18. Tym razem odbędzie się ono we Wrocławiu.

