Znalazł skarb we własnym ogrodzie. Jest wart fortunę

Kamień przeleżał w ogrodzie Australijczyka ponad pięć lat, zanim ten zdecydował się go rozłupać. Kamień pochodził z Quilpie, miasteczka w Queensland. Wayne Sedawie, który jest właścicielem firmy zajmującej się obróbką i handlem opalami, dostał go w prezencie. Ponieważ jednak był dla niego „zbyt twardy do pocięcia”, wrzucił go do swojego ogródka – informuje „Yahoo News”.

Wzrost popytu na opale skłonił jednak Australijczyka do ponownej próby obróbki ważącego 3,2 kg kamienia. Jak się okazało, kamień był wyjątkowo twardy. Do jego rozbicia Sedawie potrzebował nie tylko młotka, ale i kilofa.

– To było jak uderzanie w żelazo lub stal nierdzewną, nic się nie działo – wyznał w swej relacji w mediach społecznościowych

Gdy ostatecznie udało mu się rozłupać głaz, znalazł w środku opal z niezwykle rzadkim czerwonym odcieniem, znanym jako opal ognisty. Jak przyznał Wayne Sedawie, opal odkryty w kamieniu to największy i najlepszy okaz, jaki znalazł w swojej 25-letniej karierze w branży kamieni szlachetnych.

– To niesamowite uczucie. Jesteś pierwszym, który widzi coś, co istnieje od 30 lub 40 milionów lat. To absolutna frajda. To właśnie wciąga cię do tej branży – podsumował swe znalezisko Wayne Sedawie, którego odkrycie wyceniono na 1000 dolarów.

Odkrycie to wywołało podekscytowanie zarówno u Sedawie, jak i innych osób związanych z branżą kamieni szlachetnych. Opal żelazisty najczęściej formuje się w szczelinach skał w Queensland. Kamień charakteryzuje się różnorodnymi odcieniami, ale najrzadszym z nich jest właśnie czerwony.

Opal, szczególnie ten pochodzący z Australii, jest coraz trudniej dostępny, co czyni takie odkrycia jeszcze bardziej wartościowymi. Australijski opal ognisty, ze względu na swoją rzadkość, ma ogromne znaczenie zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym.

