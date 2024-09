Trump uderzył w Zełenskiego. „Ukrainy już nie ma”

Donald Trump skrytykował w środę Wołodymyra Zełenskiego w związku z wojną prowadzoną przez Rosję w Ukrainie. – Te miasta zniknęły, a my nadal dajemy miliardy dolarów człowiekowi, który odmówił zawarcia umowy – powiedział były prezydent Stanów Zjednoczonych. Trump zarzucił przywódcy Ukrainy, że każda umowa, którą mógłby zawrzeć „byłaby lepsza niż sytuacja, jaką mamy obecnie” – podaje CNN.

Trump skrytykował Zełenskiego. „Za każdym razem wyjeżdżał z USA z 60 miliardami dolarów”

– Macie kraj, który został zniszczony i którego nie da się odbudować – mówił były prezydent USA podczas przemówienia w Karolinie Północnej. Trump powiedział o Zełenskim, że „za każdym razem, gdy przyjeżdżał do USA, odchodził z 60 miliardami dolarów, w związku z czym jest prawdopodobnie najlepszym sprzedawcą na Ziemi”.

Były przywódca Stanów Zjednoczonych wskazał Joe Bidena i Kamalę Harris jako winnych rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Jego zdaniem wszystko to przez ich głupie słowa i ruchy, których teraz są zakładnikami. – Oni po prostu nie wiedzą, co robić. To smutne. Ukrainy już nie ma, to już nie jest Ukraina. Nigdy nie będzie można zastąpić tych miast i miasteczek, i nigdy nie będzie można zastąpić martwych ludzi, tak wielu martwych ludzi – mówił Trump.

Donald Trump zasugerował, że Ukraina powinna oddać swoje terytoria Rosji

Były prezydent USA zasugerował również, że Ukraina powinna była wcześniej oddać terytorium, aby zatrzymać wojnę i zapobiec większej katastrofie. Według Trumpa Biden powinien być w stanie zaaranżować porozumienie między Rosją a Ukrainą, które pozwoliłoby uniknąć rozlewu krwi. Argumentował, że nawet „zła umowa” i taka, w której Ukraina „trochę się poddała”, byłaby lepsza niż wojna.

– Umowa mogła zostać zawarta. Nie zginęłaby ani jedna osoba, ani jedna złota wieża nie leżałaby rozbita na boku. Porozumienie mogłoby zostać zawarte, gdybyśmy mieli kompetentnego prezydenta – zapewniał były przywódca Stanów Zjednoczonych. Trump dodał, że obecnie szansa na zawarcie porozumienia jest niewielka z powodu zniszczeń dokonanych podczas wojny. – Jaką umowę możemy zawrzeć? Ukraina jest zburzona. Ludzie nie żyją. Kraj leży w gruzach. Kto na to pozwolił? – grzmiał.

