Donald Trump nie mógł powstrzymać się od kąśliwego komentarza. Skrytykował Wołodymyra Zełenskiego

Jak stwierdził były prezydent USA, Zełenski „za każdym razem, kiedy przyjeżdża do Stanów Zjednoczonych, wyjeżdża z 60 miliardami dolarów”. To nie pierwszy raz, kiedy Trump rzuca tym hasłem – ostatnio został za nie skrytykowany.Europejska Prawda przypomniała, że ukraiński prezydent po raz ostatni był w USA w grudniu 2023 roku, a finansowanie wsparcia Ukrainy w wysokości 61 miliardów dolarów uzgodniono tylko raz, wiosną 2024 roku – w projekcie pakietowym dotyczącym finansowania dla Ukrainy środków bezpieczeństwa narodowego, których zatwierdzenie w Kongresie przeciągało się miesiącami ze względu na spory dotyczące środków dotyczących granicy z Meksykiem.

Zdaniem Donalda Trumpa prezydent Ukrainy bardzo chce, by Partia Demokratyczna wygrała wybory, ale Trump „zachowa się inaczej i będzie pracował na rzecz pokoju”.

Zełenski weźmie udział w sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ

Wołodymyr Zełenski pojawił się w Stanach Zjednoczonych, by wziąć udział w 79. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W planach prezydenta jest przedstawienie swojego planu pokojowego kandydatom w wyborach prezydenckich – Donaldowi Trumpowi i Kamali Harris oraz aktualnie rządzącemu prezydentowi USA, Joe Bidenowi.

Do ostatniego spotkania między Zełenskim a Trumpem doszło, gdy ten jeszcze piastował stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych. Natomiast ostatnia rozmowa telefoniczna między politykami miała miejsce w lipcu.

Pensylwanię zamieszkuje sporo osób z ukraińskimi korzeniami

Chociaż Trump zapowiadał, że planuje spotkać się z prezydentem Ukrainy, dotąd nie został ujawniony termin ich spotkania. Jak podają osoby z otoczenia byłego prezydenta USA, nie ma jeszcze żadnych ustaleń w tym kontekście. Gdy Wołodymyr Zełenski przyleciał do Stanów Zjednoczonych, spotkał się z gubernatorem Pensylwanii, Joshem Shapiro. A to miało wyprowadzić z równowagi niektóre osoby z otoczenia Donalda Trumpa, bowiem Pensylwania jest jednym z tak zwanych swing states – to właśnie te stany mogą zadecydować o wyniku wyborów. Jak podał Reuters, w Pensylwanii mieszka sporo osób o ukraińskich korzeniach.

Najnowsze sondaże wskazują, że w skali całego kraju Kamala Harris zyskuje przewagę nad Donaldem Trumpem. Wybory prezydenckie odbędą się 5 listopada.

