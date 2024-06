Trump uderza w Zełenskiego. „Wyjechał z 60 mld i wraca po kolejne”

Były prezydent USA skrytykował pomoc dla Ukrainy, której prośby – jak przekonywał – „nigdy się nie kończą”. – Zełenski to chyba najlepszy agent sprzedaży spośród wszystkich polityków, którzy kiedykolwiek żyli. Za każdym razem, gdy przyjeżdża do naszego kraju, wyjeżdża z 60 miliardami dolarów – kontynuował Donald Trump.

– Zaledwie cztery dni temu wyjechał z 60 miliardami. Wraca do domu i ogłasza, że potrzebuje kolejnych 60 miliardów. I to nigdy się nie kończy. Zamierzam się z tym uporać, zanim wejdę do Białego Domu jako prezydent – powiedział.

Trump mija się z prawdą? Chodzi o zarzuty wobec Zełenskiego

Europejska Prawda przypomina, że ukraiński prezydent po raz ostatni był w USA w grudniu 2023 r., a nie „cztery dni temu”, a finansowanie wsparcia Ukrainy w wysokości 61 mld dolarów uzgodniono tylko raz, wiosną 2024 r. – w projekcie pakietowym dotyczącym finansowania dla Ukrainy środków bezpieczeństwa narodowego, których zatwierdzenie w Kongresie przeciągało się miesiącami ze względu na spory dotyczące środków dotyczących granicy z Meksykiem.

Warto przypomnieć, że Donald Trump poparł ostatecznie przyjętą wersję projektu i wyraził swoje poparcie spikerowi Izby Reprezentantów Mike’owi Johnsonowi. W zeszłym roku zapewniał z kolei, że może zakończyć wojnę rosyjsko-ukraińską „w 24 godziny”

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w jednym z ostatnich wywiadów przestrzegł, że Trump ryzykuje „porażką”, jeśli jako prezydent USA wdroży „plan pokojowy” zmuszający Ukrainę do ustępstw wobec agresora.

Słowa Trumpa padają w momencie, kiedy w Szwajcarii trwa szczyt pokojowy. Znamy wstępną treść dokumentu, w którym przywódcy postawili nacisk na kluczowe obszary. Pozostaje pytanie, czy wszyscy podpiszą deklarację.