Harris kontra Trump. Ten sondaż zwraca uwagę na bardzo ważną rzecz

We wtorek 5 listopada Amerykanie zagłosują w wyborach prezydenckich. Głosowanie śmiało można określić mianem historycznego. Wyborcy zadecydują, czy w Białym Domu pozostanie przedstawiciel Demokratów, czy też po przerwie gospodarzem ponownie zostanie reprezentujący Republikanów Donald Trump.

Wybory w USA. Kamala Harris czy Donald Trump?

Na ponad miesiąc przed wyborami stacja NBC News postanowiła sprawdzić, który z kandydatów ma obecnie większe szanse na zwycięstwo. Z badania wynika, że zdecydowanie więcej powodów do zadowolenia ma Kamala Harris.

Obecna wiceprezydentka USA mogłaby liczyć aktualnie na 49 proc. głosów. Demokratka przekonała do siebie w szczególności Afroamerykanów (85 proc. do 7 proc.), białych wyborców z wyższym wykształceniem (59 proc. do 38 proc.), kobiety (58 proc. do 37 proc.), a także osoby w przedziale wiekowym 18-34 lat (57 proc. do 34 proc.) i wyborców deklarujących się jako niezależni (43 proc. do 35 proc.).

Z kolei poparcie dla Donalda Trumpa zadeklarowało 44 proc. wyborców. Republikanin zdobywa przewagę wśród białych wyborców bez wyższego wykształcenia (61 proc. do 33 proc.), a także mężczyzn (52 proc. do 40 proc.) i białych wyborców (52 proc. do 43 proc.).

Sondaż. W tym Harris jest lepsza od Trumpa

W badaniu sprawdzono także, w których kwestiach/czynnikach zwyciężają poszczególni kandydaci. I tak oto Kamala Harris zdecydowanie dominuje w zakresie ochrony praw imigrantów (28 pkt przewagi nad Donaldem Trumpem), a także w sprawach związanych z aborcją (przewaga 21 pkt), a także posiadania niezbędnego zdrowia psychicznego i fizycznego, aby zostać prezydentką (przewaga 20 pkt), posiadania odpowiedniego temperamentu, aby zostać prezydentką (przewaga 16 pkt).

Donald Trump dominuje nad swoją rywalką jeśli chodzi o tematykę związaną z zabezpieczeniem granicy (przewaga 21 pkt), a także kwestiach gospodarczych (przewaga 9 pkt) oraz radzenia sobie z kosztami życia (przewaga 8 pkt).

Sondaż NBC News przeprowadzono od 13 do 17 września wśród grupy 1000 dorosłych Amerykanów.

