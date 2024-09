Huragan Helene pustoszy Florydę. Ofiary, zniszczenia, przymusowa ewakuacja

Jak poinformowało Krajowe Centrum Huraganów, huragan osiągnął kategorię 4 w skali Saffira-Simpsona, co czyni go ekstremalnie niebezpiecznym. Żywioł uderzył około godziny 23:10 w okolicach ujścia rzeki Aucilla, na wschód od miasta Perry.

Huragan Helene na Florydzie. Ofiary śmiertelne i liczne zniszczenia

Potężne wiatry spowodowały natychmiastowe zniszczenia wzdłuż wybrzeża, a fala sztormowa zalała okoliczne tereny. W niektórych miejscach, jak Cedar Key, odnotowano wzrost poziomu wody o ponad 2,5 metra, co doprowadziło do licznych zalań – informuje amerykański kanał „FOX Weather".

„Napiszcie na ciele swoje imię"

Fale sztormowe były szczególnie niebezpieczne w regionach od miasta Carrabelle do rzeki Suwannee. Woda miała tam osiągnąć poziom nawet około 6 metrów. Służby ratunkowe ostrzegały przed możliwością „katastrofalnych i śmiertelnych" powodzi wzdłuż zachodniego wybrzeża Florydy.

Sytuacja okazała się na tyle dramatyczna, że przedstawiciele hrabstwa Taylor w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych poprosili mieszkańców, którzy sprzeciwili się obowiązkowemu nakazowi ewakuacji, by przy pomocy niezmywalnych markerów, na ciele napisali swoje imię i datę urodzenia. Makabryczny komunikat miał pomóc w późniejszej identyfikacji ofiar.

Ewakuacja i stan wyjątkowy

Przed nadejściem huraganu władze Florydy wydały nakazy ewakuacji dla dziesiątek tysięcy mieszkańców, szczególnie tych zamieszkujących regiony przybrzeżne. W sumie stan wyjątkowy został ogłoszony w 61 z 67 hrabstw Florydy, a ewakuacją objęto nie tylko mieszkańców, ale również turystów przebywających w popularnych kurortach nadmorskich.

W całym stanie odwołano ponad 600 lotów, a prawie milion gospodarstw domowych i firm zostało pozbawionych prądu – informowała lokalna stacja radiowa „WUSF" (członek National Public Radio w rejonie Tampa Bay na Florydzie).

Gubernator Florydy, Ron DeSantis, w wystąpieniu telewizyjnym wezwał wszystkich mieszkańców do niezwłocznego opuszczenia zagrożonych terenów. Ostrzegł, że skutki huraganu będą katastrofalne, nie tylko dla mienia, ale również dla ludzkiego życia.

Zaznaczył też, że obszary najbardziej zagrożone obejmują wybrzeże Zatoki Meksykańskiej, gdzie prognozowano największą falę sztormową. W podobnym tonie wypowiedzieli się eksperci meteorologiczni, w tym Michael Lowry z Krajowego Centrum Huraganów, który na antenie „CNN" nazwał Helene „jednym z największych żywiołów ostatniego stulecia".

Pierwsze ofiary

Już przed dotarciem huraganu do lądu Helene spowodował pierwsze ofiary śmiertelne. W Tampa, na Florydzie, kierowca zginął, gdy na jego samochód spadła tablica reklamowa. W Wheeler County, w Georgii, dwoje ludzi zginęło, kiedy tornado powstałe na skutek huraganu przewróciło ich mobilny dom.

Wiatry o prędkości sięgającej 140 mil na godzinę (około 225 km/h) spowodowały znaczne uszkodzenia budynków, przewracały drzewa, słupy energetyczne oraz zrywały dachy. Potężne ulewy spowodowały powodzie w wielu częściach Florydy, szczególnie w regionach nisko położonych. W miastach Bradenton, Tampa i St. Petersburg woda zalała drogi, uniemożliwiając komunikację

Dalsze przemieszczanie się huraganu

Po uderzeniu w ląd Helene szybko przemieszczał się w głąb kraju. Jak informuje rozgłośnia „WUSF", żywioł miał przejść przez południową Georgię i dotrzeć do Karoliny Południowej. Gubernatorzy tych stanów również ogłosili stan wyjątkowy, przygotowując służby do ewentualnych działań ratunkowych.

Wielu ekspertów podkreślało, że huragan Helene przypominał ubiegłoroczny huragan Idalia, który spowodował poważne zniszczenia w regionie Big Bend, donosi „FOX Weather".

Zmiana klimatu a siła huraganów

Huragan Helene to kolejny przykład na to, jak zmieniające się warunki klimatyczne wpływają na intensywność zjawisk pogodowych. Eksperci zwracają uwagę, że ocieplenie oceanu, będące efektem globalnego ocieplenia, prowadzi do większej częstotliwości i siły huraganów.

Wysoka temperatura wód Zatoki Meksykańskiej była jednym z głównych czynników, które przyczyniły się do gwałtownego wzrostu intensywności Helene w ostatnich godzinach przed uderzeniem – informował kanał „FOX Weather".

