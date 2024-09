Służby dokonały wstrząsającego odkrycia. „To może być 8. i 9. ofiara powodzi”

W czwartek wieczorem policja za pośrednictwem platformy X opublikowała komunikat, w którym mundurowi przekazali wstrząsające informacje. Ujawniono dwa kolejne na terenach powodziowych.

Zostały odkryte przypadkiem, w trakcie sprzątania okolicy – na terenie powiatu kłodzkiego (województwo dolnośląskie) i powiatu nyskiego (woj. opolskie).

8. i 9. ofiara?

Służby pracują w miejscach, gdzie dokonano smutnych odkryć pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Kłodzku i Prokuratury Rejonowej w Prudniku. „Trwają czynności identyfikacyjne. Okoliczności śmierci wskazują, że może to być 8. i 9. ofiara, których śmierć nastąpiła na terenach dotkniętych powodzią” – pisze policja.



26 września policja opublikowała listę wszystkich miejsc, gdzie dotąd ujawniono ciała. Jeszcze rano służby wiedziały o siedmiu ofiarach.

Bielsko-Biała, Nysa, Nowy Świętów, Kłodzko, Lądek-Zdrój, Stronie Śląskie

Wskazano Bielsko-Białą, gdzie w korycie potoku znaleziono ciało mężczyzny, Nysę – gdzie również odnaleziono zmarłego (w wodzie przy jednej z miejskich ulic). Wymieniono też Nowy Świętów – tym razem było to ciało kobiety odnalezione w rzece, natomiast w Kłodzku zauważono ciało mężczyzny w lustrze wody zalanego domu jednorodzinnego.

Zwłoki kobiety znalezione zostały także w Lądku-Zdrój, w mieszkaniu, które zostało zniszczone przez powódź. W tym samym mieście odkryto także ciało mężczyzny w samochodzie (był to obywatel Niemiec). Zginął również mężczyzna, którego zauważono w korycie rzeki w Stroniu Śląskim.



We wszystkich tych przypadkach przyczyną prawdopodobnie było utonięcie, choć będzie to jeszcze potwierdzane. „Każda z tych śmierci to rodzinna tragedia” – podkreśliła we wpisie policja.

