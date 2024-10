Iran zaatakował Izrael. Rozlewa się konflikt na Bliskim Wchodzie

W oficjalnym oświadczeniu IDF podano, że syreny alarmowe rozbrzmiewają na terenie całego kraju, co oznacza najwyższy stan gotowości i zagrożenia dla cywilów.

W internecie błyskawicznie pojawiły się filmy, na których zarejestrowano lecące rakiety.

Wzrost napięcia w regionie

Atak z Iranu stanowi eskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie, który w ostatnich tygodniach nasilał się w wyniku wzajemnych oskarżeń między Teheranem a Tel Awiwem. Napięcia między Iranem a Izraelem rosły w związku z rosnącym zaangażowaniem militarnym obu stron, w tym wcześniejszymi atakami rakietowymi i operacjami wojskowymi w regionie oraz zaangażowaniem Izreala w operację wojskową na terenie Libanu.

Reakcja Izraela

Izraelska obrona powietrzna została postawiona w stan najwyższej gotowości. System „Żelazna Kopuła” (Iron Dome) został aktywowany, w celu przechwycenia nadlatujących rakiet. Na razie nie ma informacji dotyczących strat na terenie Izraela.

Nieco wcześniej o możliwości irańskiego ataku rakietowego informowała administracja Stanów Zjednoczonych.

Prezydent Stanów Zjednoczonych, Joe Biden, zwołał we wtorek spotkanie z wiceprezydentką Kamalą Harris oraz najwyższymi przedstawicielami służb bezpieczeństwa narodowego, aby omówić spodziewany atak rakietowy Iranu na Izrael.

Jak poinformowała rzeczniczka Białego Domu, Emilie Simons, spotkanie to miało na celu ocenę sytuacji i przygotowań Stanów Zjednoczonych do wsparcia Izraela w obronie przed atakami oraz ochrony amerykańskiego personelu w regionie.

„Prezydent właśnie zwołał spotkanie z wiceprezydent i zespołem ds. bezpieczeństwa narodowego, aby omówić plany Iranu dotyczące nieuchronnego wystrzelenia znacznej liczby rakiet balistycznych przeciwko Izraelowi” – napisała Simons na platformie X. Dodała, że na spotkaniu omówiono także przygotowania USA do wsparcia Izraela w obronie i ochronie personelu amerykańskiego.

Trwa atak rakietowy na Izrael

Tymczasem CNN informuje o trwającej serii ataków rakietowych na północ Izraela. Reporter CNN, Jeremy Diamond, będący na miejscu, relacjonował, że w niebie widoczne były dziesiątki rakiet oraz ich przechwyceń przez systemy obrony powietrznej.

Diamond zauważył, że ataki tej nocy mogą oznaczać eskalację w porównaniu do wydarzeń z kwietnia, kiedy to Iran również przeprowadził zmasowane ataki rakietowe na Izrael. Kamery CNN uchwyciły co najmniej kilkanaście rakiet przelatujących nad Tel Awiwem, a syreny ostrzegawcze w mieście nieustannie rozbrzmiewały.

Reporter CNN, Jim Sciutto, znajdujący się w Tel Awiwie, informował na żywo o sytuacji, gdy jeden z pocisków spadł niedaleko miejsca, z którego nadawał. Sciutto oraz jego zespół zmuszeni byli szukać schronienia, gdy rakieta uderzyła w pobliżu.

Szacuje się, że wystrzelono około 400 pocisków i dronów, które spadły na terenie całego Izraela.

Rozlewa się konflikt na Bliskim Wchodzie

Według analityków atak może być kosztowny dla reżimu w Teheranie, zarówno pod względem politycznym, jak i militarnym.

Według Behnama Ben Taleblu, starszego analityka w waszyngtońskim think tanku Foundation for Defense of Democracies, który wypowiadał się na antenie CNN przed rozpoczęciem ostrzału, decyzja Iranu o ataku balistycznym, to próba ratowania twarzy na arenie międzynarodowej.

Zdaniem Taleblu taki krok świadczyłby o poważnych problemach, z jakimi boryka się reżim w Teheranie, o wiele poważniejszych, niż irańskie władze są skłonne przyznać publicznie. „Atak rakietowy mający na celu jedynie uratowanie wizerunku mógłby łatwo doprowadzić do upadku reżimu” – powiedział analityk.