Nazywany "statkiem widmo" USS Stewart odnaleziony po latach. Są pierwsze zdjęcia

O natrafieniu na ślad USS Steward we wtorek 1 października poinformowała organizacja Air Sea Heritage Foundation i Search Inc. Poszukiwania rozpoczęto 1 sierpnia i prowadzono je wzdłuż wybrzeża Kalifornii, przy wykorzystaniu łodzi podwodnych. W końcu dane z sonaru i echosondy pozwoliły ustalić, że znajduje się on na głębokości 1036 metrów pod powierzchnią oceanu.

„Duch Pacyfiku” odnaleziony

„Pierwsze skany sonarowe ujawniły, że Stewart jest w dużej mierze nienaruszony, a jego kadłub – który pozostaje imponujący – spoczywa prawie pionowo na dnie morskim” – podano w oświadczeniu. Dzięki specjalnym kamerom, możliwe było obejrzenie wraku okrętu. Okazuje się, że jest on jednym z najlepiej zachowanych przykładów niszczyciela „czteropiętrowego” Marynarki Wojennej USA.

Ze znaleziska wyjątkowo cieszą się historycy, wyspecjalizowani w okresie II wojny światowej. – USS Stewart daje możliwość zbadania dobrze zachowanego przykładu konstrukcji niszczyciela z początku XX wieku – podkreślał w rozmowie z CBS News wiceprezes firmy Search dr James Delgado.

Niezwykła historia „statku widmo”

– Jego historia, od służby w marynarce wojennej Stanów Zjednoczonych po zajęcie Japonii i z powrotem, czyni go potężnym symbolem złożoności wojny na Pacyfiku – dodawał. Duch Pacyfiku stacjonował w 1920 roku w Manili, należał do Floty Azjatyckiej Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych. W 1942 roku uległ uszkodzeniu i utknął na wyspie Jawa.

Przez pewien czas piloci Aliantów zgłaszali obecność nieznanego amerykańskiego niszczyciela głęboko na tyłach wroga. Dopiero po odnalezieniu go w Japonii pod koniec wojny zrozumiano, że „statkiem widmo” był właśnie USS Stewart, zapomniany w porcie na Jawie. Statek ponownie wcielono do Marynarki Wojennej USA, a ostatecznie wykorzystano podczas ćwiczeń jako „cel-okręt” i zatopiono. Przez 78 lat nikt jednak nie mógł natrafić na jego wrak.

