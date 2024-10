Trump puszcza oko do amerykańskiej Polonii: Kochamy Polskę, kochamy Polaków

Trump przekazał życzenia, podkreślając swoje silne związki z polsko-amerykańską społecznością, za pośrednictwem mediów społecznościowych z pokładu samolotu. Obserwatorzy zgodnie oceniają, że jego wystąpienie miało na celu mobilizację polonijnych wyborców przed wyborami prezydenckimi w USA. Trump powiedział: „Kochamy Polskę i kochamy Polaków. Nie ma nikogo lepszego" oraz dodał, że „są wspaniali, silni i mądrzy".

Donald Trump złożył życzenia Polsce i Polakom

General Pulaski Memorial Day to święto upamiętniające generała Kazimierza Pułaskiego, polskiego bohatera wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Kazimierz Pułaski, znany jako „ojciec amerykańskiej kawalerii”, odegrał kluczową rolę w walce o niepodległość USA, walcząc u boku George'a Washingtona. Proklamacje upamiętniające jego dziedzictwo wydawane są przez prezydentów USA niemal co roku, począwszy od 1929 roku, kiedy Kongres oficjalnie ustanowił to święto.

Trump regularnie korzystał z takich okazji, aby podkreślić znaczenie polsko-amerykańskich relacji oraz oddanie społeczności polonijnej w Stanach Zjednoczonych. W tym roku jego przesłanie jest jednak szczególnie istotne, ponieważ ponownie startuje w wyborach prezydenckich i stara się zmobilizować polonijnych wyborców w kluczowych stanach, takich jak Pensylwania.

USA. Donald Trump walczy o głosy Polonii

Ten stan, z dużą populacją polsko-amerykańską, jest jednym z tzw. „swing states”, co oznacza, że nie jest on jednolity politycznie, a jego wyniki mogą decydować o zwycięstwie.

Polonia w Stanach Zjednoczonych, licząca około 10 milionów osób, stanowi istotny blok wyborczy, a Trump liczy na ich poparcie, powołując się na wspólne wartości i więzi historyczne między Polską a USA. Warto również zwrócić uwagę, że temat Polski pojawił się podczas debaty między Trumpem a jego rywalką Kamalą Harris, kandydatką Partii Demokratycznej.

Harris wspomniała o wpływie polsko-amerykańskiej społeczności, szczególnie w kontekście głosów w Pensylwanii, co pokazuje, jak ważna jest ta grupa dla obu stron politycznej sceny w USA.

Polityka Trumpa wobec Polski, szczególnie jego wsparcie w kontekście bezpieczeństwa i współpracy wojskowej, jest dobrze przyjmowana przez Polaków zarówno w kraju, jak i za granicą.

Wielu komentatorów zauważa, że takie gesty, jak proklamacje świąt narodowych związanych z Polakami, stanowią ważny element strategii Trumpa, mający na celu umocnienie jego poparcia wśród tej grupy wyborców. Przeciwnicy zarzucają jednak kandydatowi Republikanów, że jego słowa to jedynie polityczne pochlebstwa w kontekście jego uległej polityki wobec Rosji.

