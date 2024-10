Trump walczy o głosy Polonii. Te słowa mówią wszystko

Za miesiąc będzie już jasne, kto przejmie Biały Dom. A walka jest zaciekła i wyrównana. Sondaże albo wskazują remis, albo wskazują wygraną tak niewielką, że spokojnie mieści się ona w granicach błędu. Tym bardziej, że przedostatnie wybory, w których zdecydowane zwycięstwo odnieść miała Hilary Clinton, pokazały bardzo wyraźnie, że sondażom w przypadku Stanów Zjednoczonych nie należy nadto ufać.

Polonia zdecyduje o wyniku wyborów w Stanach Zjednoczonych?

Kluczowe dla wygranej będą stany „swingujące”. Te, które nie mają utrwalonych przekonań, i które niejednokrotnie potrafiły zaskakiwać. Jednym z nich jest Pensylwania. To tam odbyła się pierwsza debata między Kamalą Harris i Donaldem Trumpem i to tam urzędująca wiceprezydentka wyraźnie podkreśliła znaczenie Polonii.

– Dlaczego nie zwrócisz się do 800 tys. członków Polonii, którzy mieszkają tutaj, w Pensylwanii, i nie powiesz im, jak szybko oddałbyś ich kraj za „przysługę” i to, co rozumiesz jako przyjaźń z dyktatorem, który zjadłby cię na obiad? – grzmiała na początku września Kamala Harris w kierunku kandydata Republikanów.

Wtedy też pojawiły się pytania, czy to właśnie amerykańska Polonia może zdecydować o wyniku wyborów. Niezależnie od tego, jaki procent ogólnej populacji Stanów Zjednoczonych Polonia zajmuje, pewnym jest, że żaden z kandydatów nie może jej lekceważyć.

Donald Trump zwrócił się do Polaków

Republikanie zdają sobie z tego sprawę. Widać było to we wcześniejszych wtrąceniach Donalda Trumpa, w których nazywał Polaków „odważnym narodem”, jak i w najnowszym nagraniu opublikowanym przez byłego prezydenta z okazji obchodów Dnia Pamięci Generała Pułaskiego.

– Dzisiaj polscy Amerykanie świętują dzień Kazimierza Pułaskiego, wspaniałego człowieka. Myślę, że nie tylko polscy Amerykanie, ale każdy "celebruje" jego życie. To była bardzo wyjątkowa osoba, waleczna i silna, co reprezentują tak bardzo Polacy – mówił na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych Donald Trump.

Na tym nie koniec. – To dla mnie zaszczyt, że mogę to zrobić, zostałem do tego zaproszony przez znanych mi Polaków, życzę Wam wspaniałego Dnia Pułaskiego, jeszcze lepszej parady. Kochamy Polskę, kochamy Polaków i nie ma nikogo lepszego: są wielcy, silni, mądrzy. Z takimi wartościami uczynimy Amerykę ponownie wielką – zwracał się do Polaków były prezydent.

