Putin sprawił Łukaszence nietypowy „prezent urodzinowy”. Wyjątkowa uroczystość na Kremlu

Aleksandr Łukaszenka spotkał się 9 października na Kremlu z Władimirem Putinem. Politycy omówili aktualne kwestie dalszego rozwoju rosyjsko-białoruskich stosunków strategicznej współpracy i sojuszu, ze szczególnym uwzględnieniem interakcji integracyjnych w ramach Państwa Związkowego Białorusi i Rosji.

Aleksandr Łukaszenka otrzymał Order Świętego Andrzeja Apostoła

– Jeśli chodzi o nasze relacje, to najważniejszy wniosek, moim zdaniem, jest taki, że Zachód planował nas zdusić, przede wszystkim w sferze gospodarki i finansów, ale to nie wyszło. Sami już to przyznają, więc nie ma potrzeby, abyśmy nawet o tym mówili – powiedział Łukaszenka.

Podczas wydarzenia białoruski przywódca otrzymał najwyższe odznaczenie państwowe Federacji Rosyjskiej – Order Świętego Andrzeja Apostoła. Wyróżnienie wręczył Łukaszence Putin. Prezydent Białorusi został odznaczony za wybitne zasługi w rozwoju stosunków sojuszu i strategicznego partnerstwa między Rosją i Białorusią, wzmocnienie przyjaznych więzi między narodami, a także za wielki osobisty wkład w tworzenie i efektywne funkcjonowanie Państwa Związkowego.

Władimir Putin o stosunkach Rosji i Białorusi

Putin podkreślił, że stosunki pomiędzy Rosją oraz Białorusią opierają się na nienaruszalnych zasadach przyjaźni i dobrego sąsiedztwa, wzajemnym szacunku oraz uwzględnianiu wzajemnych interesów, a także wspólnej historii, wspólnych wartościach moralnych i duchowych, a także silnych więzach rodzinnych i pokrewieństwa między wieloma Rosjanami oraz Białorusinami.

– Właśnie na takim solidnym fundamencie Rosja i Białoruś budują Państwo Związkowe, w ramach którego niezawodnie zapewniona jest wspólna obrona i bezpieczeństwo. Stworzono wspólną przestrzeń gospodarczą, prawną i humanitarną – podsumował Putin.

