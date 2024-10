Polski bohater uhonorowany przez Joe Bidena. Nowe święto w USA

Informując o ustanowieniu nowego święta na cześć Kazimierza Pułaskiego, prezydent Joe Biden zachęcał Amerykanów do oddania mu hołdu. W poświęconym tej sprawie dokumencie polityk podkreślał, iż urodzony w Warszawie generał poświęcił swoje życie dążeniu do wolności. Jak zwracano uwagę, „nie tylko dla siebie lub swojego kraju, ale dla nas wszystkich”.

Pułaski bohaterem święta w USA

„Walczył przeciwko rosyjskiej dominacji w ojczyźnie – to były wysiłki, które ostatecznie doprowadziły go do ucieczki z kraju” – przypominał Biden Amerykanom. Podkreślał, że kiedy zaoferowano mu możliwość dołączenia do innej walki o wolność, po drugiej stronie świata, Polak nie wahał się i przystał na tę propozycję.

Biden służbę generała Pułaskiego nazwał „kluczową” dla Stanów Zjednoczonych. „Poprowadził kontratak, który pomógł spowolnić Brytyjczyków, a w trakcie wojny mówiono, że uratował nawet życie George'owi Waszyngtonowi” – zauważał.

„Historia i służba generała Pułaskiego to tylko jeden z przykładów, jak bardzo Polacy w Ameryce ukształtowali historię i przyszłość naszego Narodu” – informował rodaków prezydent Biden.

To kolejny już gest amerykańskiego polityka, skierowany do tamtejszej Polonii. Przed zbliżającymi wyborami zarówno demokraci, jak i republikanie starają się zyskać przychylność polskiej mniejszości. Przy nieznacznych różnicach w sondażach, zarówno Donald Trump, jak i Kamala Harris zażarcie walczą o głosy każdej niemal każdej grupy społecznej.

Wybory w USA. Kogo popieramy w Polsce?

Nie wiadomo, jak ostatecznie zagłosuje amerykańska Polonia. Pewne jest natomiast, że w naszym kraju wygrałaby Kamala Harris. Sondaż Instytutu Badań Pollster na zlecenie „Super Expressu” pokazał, że w zestawieniu z Donaldem Trumpem ma olbrzymią przewagę.

Okazało się, że aż 68 proc. Polaków na prezydenta USA wybrałoby Kamalę Harris. Donald Trump zyskał poparcie jedynie 32 proc. ankietowanych. „Obecna wiceprezydent zdeklasowała wręcz swojego konkurenta” – podsumował wyniki „SE”.

