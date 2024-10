Musk chce rozdawać milion dolarów dziennie. Tak wspiera kampanię Trumpa

Pierwszy czek na milion dolarów Elon Musk wręczył w sobotę w Pensylwanii. Zwycięzcą okazał się mężczyzna o nazwisku John Dreher. Miliarder zapowiedział, że codziennie aż do 5 listopada, gdy w Stanach Zjednoczonych odbędą się wybory prezydenckie, będzie wręczał milion dolarów jednej z osób, która podpisze jego internetową petycję. „Pierwsza i Druga Poprawka gwarantują wolność słowa i prawo do posiadania broni. Podpisując się poniżej, deklaruję poparcie dla Pierwszej i Drugiej Poprawki” – brzmi fragment promowanej przez miliardera petycji.

Jak jednak zauważają światowe media, chodzi nie tylko o konstytucję. „Pieniądze te są najnowszym przykładem wykorzystania przez Muska swojego ogromnego bogactwa do wpłynięcia na zacięty wyścig prezydencki między Trumpem a jego demokratyczną rywalką Kamalą Harris” – zauważa Reuters. Agencja dodaje, że dzięki podpisom stworzona przez Muska grupa America PAC, wspierająca kampanię prezydencką Donalda Trumpa, może zbierać dane kontaktowe potencjalnych wyborców.

Elon Musk przekazał na kampanię Trumpa gigantyczne pieniądze

Donalda Trumpa miliarder poparł publicznie po próbie zamachu na byłego prezydenta USA, do której doszło w lipcu. Z doniesień medialnych wynika, że Musk przekazał już na kampanię Trumpa prawie 75 milionów dolarów. W powrocie do Białego Domu pomaga mu również osobiście. Po raz pierwszy wystąpił publicznie z kandydatem Republikanów na wiecu wyborczym organizowanym w tym samym miejscu, w którym doszło do próby zamachu. Przemawiając na scenie miliarder straszył Amerykanów, że mogą to być „ostatnie wybory”. – (Demokraci) chcą odebrać ci wolność słowa, chcą odebrać ci prawo do noszenia broni, chcą skutecznie odebrać ci walkę o głosowanie – grzmiał Elon Musk.

Wcześniej Trump obiecał, że jeżeli wróci do Białego Domu, to założycielowi Tesli powierzy kierowanie rządową komisją ds. efektywności. Musk miałby się zająć opracowaniem strategii cięć budżetowych.

Czytaj też:

Donald Trump znowu o Polsce. Wykorzystał wyjątkową rocznicęCzytaj też:

Policja zapobiegła trzeciej próbie zamachu na Trumpa? Zatrzymano 49-letniego mężczyznę