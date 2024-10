Mołdawia zagłosowała w unijnym referendum i w wyborach prezydenckich. Duża niespodzianka

Podwójne głosowanie w Mołdawii miało pokazać, że kraj ten zmierza w kierunku integracji z Zachodem i chce uniezależnić się od Rosji. Sondaże wskazywały, że większość obywateli opowie się za akcesją do Unii Europejskiej. Dawały też dużą przewagę proeuropejskiej Mai Sandu nad pozostałymi kandydatami na prezydenta.

Unijne referendum i wybory prezydenckie w Mołdawii

Tymczasem po przeliczeniu 98 proc. głosów wyglądało na to, że za dołączeniem do Unii Europejskiej opowiada się 49,91 proc. głosujących. Przeciwko było 50,09 proc. To bardzo wyrównany wynik, odległy od sondażowych przewidywań. Również w przypadku Sandu było daleko od przewidywań. Wygrała co prawda, zdobywając 41,55 proc. głosów, ale dojdzie do drugiej tury, w której stawi się Alexandru Stoianoglo (26,51 proc. głosów).

Na prezydenta Mołdawii startowało 11 kandydatów, w tym były prokurator generalny wspierany przez prorosyjską Partię Socjalistów Stoianoglu oraz były burmistrz miasta Bielc Renato Usatii, znany z prorosyjskich poglądów. Ten drugi miał zgromadzić 13,78 proc. głosów. Frekwencja wyborcza sięgnęła 51,4 proc., głosów. Poza granicami Mołdawii zagłosowało blisko 226 tys. osób. O godzinie 7 czasu polskiego liczbę ważnych głosów szacowano na 1 457 929.

Maia Sandu o rosyjskiej ingerencji w wybory

Frekwencję i częściowe wyniki skomentowała już prezydent kraju Maia Sandu. Oskarżyła swoich przeciwników o ingerowanie w wybory. – Grupy przestępcze, które działały wspólnie z zagranicznymi siłami wrogimi naszym interesom narodowym, zaatakowały nasze państwo przy użyciu dziesiątków milionów euro, kłamstw i propagandy – mówiła. Przekonywała, że ma dowody na plan kupienia 300 tys. głosów przez wspomniane grupy. Jak podaje BBC, owe grupy miałyby być powiązane z Federacją Rosyjską.

Mołdawia to była republika radziecka, licząca około 2,5 miliona obywateli. Wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej kraj ten złożył w reakcji na wkroczenie wojsk rosyjskich do Ukrainy w lutym 2022 roku. Latem tego roku UE przyznała Mołdawii status kraju kandydującego. W czerwcu Unia zgodziła się na rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych.

Czytaj też:

Największe wydarzenie z zakresu polityki międzynarodowej w Polsce. Andrzej Duda gospodarzemCzytaj też:

Rosja ostrzega dwa kraje przed NATO. Jeden z nich czekają wybory i referendum