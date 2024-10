Nowe znaczenie „winy Tuska”. Prezydent Serbii wskazał na polskiego premiera

Premier Donald Tusk oraz prezydent Aleksandar Vuczić po spotkaniu udali się na wspólną konferencję prasową. Szef polskiego rządu zaskoczył wszystkich, wypowiadając swoje pierwsze słowa w języku serbskim. – Nikt nigdy tak nie mówił w języku serbskim z naszych gości – podkreślał prezydent Serbii. Nie był to koniec pochwał pod adresem polskiego polityka.

Prezydent Serbii docenił postawę Tuska

– Wczoraj i dziś miałem zaszczyt rozmowy z premierem Polski Donaldem Tuskiem, jednym z najważniejszych europejskich liderów. Chcę premierowi Tuskowi podziękować za to, że również jako przewodniczący Rady Europejskiej przyjeżdżał do Belgradu, zawsze wspierając nasze europejskie aspiracje – mówił Vuczić. – W odróżnieniu od innych w Brukseli, chciał słuchać serbskiej perspektywy – dodawał.

– Polska jest kluczowym partnerem Serbii, a nasze relacje stale się rozwijają, zwłaszcza w kwestiach gospodarczych – zwracał uwagę Vuczić. – Niewiele osób w Serbii rozumie, jak rosną znaczenie i pozycja Polski. Wpływ Polski w Serbii niezmiennie się zwiększa – podkreślał.

Jak zdradził Vuczić, z Tuskiem rozmawiał nie tylko o wojnach w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie, ale też o kwestii Kosowa. – Przedstawiłem mu wiele faktów i poprosiłem o ich weryfikację. Jestem bardzo wdzięczny za to, że mnie wysłuchał – mówił. Przyznał, że to „z winy” Donalda Tuska nie pojechał na szczyt BRICS w Kazaniu.

Tradycyjnie prorosyjska Serbia w ostatnim czasie coraz wyraźniej oddala się od Kremla. Choć nie dołączyła do międzynarodowych sankcji, to kilkukrotnie potępiła inwazję Rosji na Ukrainę. Prezydent przestał też spotykać się z Władimirem Putinem, a ostatnio nie złożył mu nawet życzeń urodzinowych. Nieoficjalne informacje Ukraińskiej Prawdy mówią też, że Belgrad sprzedaje do Kijowa broń przez pośredników.

Tusk: Nie ma kompletnej UE bez Serbii

O zacieśnianiu relacji z Serbią mówił też Donald Tusk. – Chciałem wyrazić autentyczne, szczere uznanie za wielki wysiłek Serbii w świadczeniu pomocy humanitarnej dla Ukrainy. My dobrze się rozumiemy i dobrze rozumiemy, dlaczego w sprawach relacji z Rosją mamy różne poglądy – zaznaczał.

– Ale tym bardziej doceniam nasze wzajemne zrozumienie, jeśli chodzi o takie kwestie, jak humanitarna pomoc dla Ukrainy i to, że potrafimy rozmawiać o sytuacji na polskiej wschodniej granicy, o Białorusi, o Rosji, przy czasami różnych stanowiskach, ale z wzajemnym szacunkiem i zrozumieniem – podkreślał.

Premier Polski wspomniał o wspólnych interesach i otwarciu nowej perspektywy współpracy całej Unii Europejskiej z Serbią. – Rozszerzenie Unii Europejskiej musi uwzględniać Serbię, bo nie ma kompletnej Unii Europejskiej bez Serbii – mówił z naciskiem.

– Polska jest dzisiaj jednym z kluczowych liderów całej Europy. Dzisiaj to polska polityka odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu całej europejskiej polityki, także w wymiarze obrony i bezpieczeństwa – przekonywał Tusk. – Bardzo chciałbym, aby Polska i Serbia stanowiły bardzo dobrze zgrany, dopasowany duet – oświadczył.

