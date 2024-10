To wojskowe laboratorium, które powstało jeszcze w czasach Związku Radzieckiego, odgrywa kluczową rolę w rosyjskiej strategii obronnej, a jego infrastruktura jest obecnie dynamicznie rozbudowywana.

Rozwój Siergijewa Posadu-6

Według informacji „The Washington Post”, w ciągu ostatnich dwóch lat powstało tam aż dziesięć nowych budynków, które zajmują łączną powierzchnię 23 tysięcy metrów kwadratowych. Analiza zdjęć satelitarnych dostarczonych przez Google Earth oraz komercyjne firmy specjalizujące się w obrazowaniu pozwoliła na wykrycie intensywnych prac budowlanych – nie tylko nad renowacją istniejącej infrastruktury, ale także nad wznoszeniem nowych, zaawansowanych technologicznie obiektów.

Co więcej, obrazy z kwietnia i maja 2023 roku ujawniły budowę podziemnego tunelu łączącego laboratoria z elektrownią, co zapewnia bezpieczne i niewykrywalne poruszanie się personelu i transportu w kontrolowanych warunkach.

Według ekspertów analizujących te zdjęcia, niektóre z nowo wybudowanych budynków posiadają specyficzne cechy infrastruktury, które sugerują ich przeznaczenie do pracy z groźnymi patogenami.

Cztery z tych budynków wyposażono w zaawansowane systemy wentylacyjne, które są typowe dla laboratoriów o podwyższonym rygorze bezpieczeństwa, stosowanym przy pracy z niebezpiecznymi materiałami biologicznymi. Układ nowych budynków oraz ich ścisła kontrola świadczą o wysokim poziomie ochrony i wskazują, że placówka pełni istotną funkcję w ramach rosyjskiego programu wojskowego.

Oficjalne stanowisko Rosji

W kwietniu 2024 roku, w wywiadzie dla „Krasnej Zwiezdy”, Siergiej Borisewicz, wojskowy szef laboratorium, określił Siergijew Posad-6 jako kluczowy element rosyjskiego systemu obrony biologicznej. Podkreślił, że głównym celem placówki jest rozwój środków medycznych, które mają chronić rosyjskie wojska i ludność cywilną przed potencjalnymi zagrożeniami biologicznymi.

W opinii Borisewicza laboratorium działa jedynie defensywnie, koncentrując się na rozwoju zabezpieczeń na wypadek wykorzystania broni biologicznej przez „zagraniczne siły wrogie” oraz organizacje terrorystyczne. Kreml, w oficjalnych wypowiedziach, konsekwentnie zaprzecza jakiejkolwiek działalności ofensywnej w tej dziedzinie, podkreślając, że badania prowadzone są jedynie w celach obronnych.

Jednak wielu ekspertów międzynarodowych podchodzi sceptycznie do tych zapewnień. Andrew Weber, były specjalista Pentagonu do spraw rosyjskich obiektów broni biologicznej, stwierdził, że intensyfikacja prac w Siergijew Posad-6 budzi poważne obawy społeczności międzynarodowej.

Mallory Stewart, zastępca sekretarza Biura Kontroli Zbrojeń Departamentu Stanu USA, podkreśliła brak transparentności Rosji w kwestii ich obiektów wojskowych, co rodzi pytania o prawdziwy cel tych badań. „Rosjanie nigdy nie byli transparentni w kwestii obiektów Ministerstwa Obrony” – powiedziała Stewart „The Washington Post”. – „To rodzi pytania o to, co ukrywają”.

Rosyjskie oskarżenia wobec Ukrainy i USA

Rozbudowa laboratorium zbiegła się w czasie z intensyfikacją rosyjskiej kampanii dezinformacyjnej, w ramach której Kreml oskarżał USA o współpracę z Ukrainą nad programem broni biologicznej skierowanym przeciwko Rosji.

W czerwcu 2022 roku Rosja oficjalnie złożyła skargę do ONZ, oskarżając Ukrainę o przygotowania do użycia broni biologicznej, jednak zarzuty te nigdy nie zostały poparte dowodami, co zdaniem obserwatorów miało służyć wyłącznie manipulacji opinią publiczną i legitymizowaniu własnych działań militarnych.

Rosyjskie zarzuty wobec USA i Ukrainy są postrzegane przez specjalistów jako element strategii propagandowej, mającej na celu uzasadnienie rosyjskiej inwazji oraz odwrócenie uwagi od własnych działań. Część analityków zwraca uwagę, że Moskwa poprzez takie oskarżenia próbuje również uzyskać przewagę moralną na arenie międzynarodowej, prezentując siebie jako kraj zagrożony przez „agresywne” plany Zachodu.

