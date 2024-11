Międzynarodowy Zespół Ambasadorów Wspiera Rozwój Kids Haven Sport & Art Complex w Ghanie

– To dla mnie symboliczna data. Dziesięć lat temu, gdy założyłam fundację, wiedziałam, że chcę dać dzieciom ulicy w Afryce szansę na szczęśliwe dzieciństwo i edukację. Przekonałam do tego pomysłu biznesmenów i filantropów z Polski. Rozpoczęcie budowy Kids Haven Sport & Art Complex w 10. urodziny mojej fundacji, to spełnienie kolejnego marzenia o stworzeniu dla nich miejsca do wszechstronnego rozwoju, uprawiania sportów, poznawania sztuki, odkrywania własnych talentów, a także objęcia ich opieką medyczną i psychologiczną. Ten kompleks będzie odzwierciedlał moje holistyczne podejście do kwestii sztuki, sportu i pomagania.

Powstający kompleks sportowy będą firmować swoimi nazwiskami szanowane i opiniotwórcze osobowości z Polski, Europy, Stanów Zjednoczonych i Afryki. Pierwszymi ambasadorami Haven Dream Team zostali: Ewa Chodakowska, najpopularniejsza w Polsce trenerka fitness, która zainspirowała już 2 miliony Polaków do metamorfoz i Pops Mensah-Bonsu, były zawodnik NBA ghańskiego pochodzenia, prowadzący w Ghanie Seed Academy, w której uczy dzieci i młodzież gry w koszykówkę oraz Larry Amponsah, ghański artysta multimedialny, tworzący kolaże z archiwalnych obrazów i przedmiotów z różnych kultur. Wybór Ewy Chodakowskiej na ambasadorkę całego kompleksu nie był przypadkowy. Wielka Emocja z jej udziałem, czyli Tydzień Metamorfozy na Malediwach, została dwukrotnie wylicytowana za rekordową kwotę podczas TOP CHARITY Auction. W 2023 roku osiągnęła cenę 2 mln zł, a w 2024 – 5 mln zł i to właśnie ta suma została przekazana na budowę kompleksu.

Wyjątkowi goście i okoliczności

Podczas wizyty w Ghanie okazało się, że Mensah-Bonsu jest nie tylko uznanym sportowcem, ale również dalekim krewnym Omeny Mensah, wywodzącym się z królewskiego rodu Ashanti. Z kolei Larry Amponsah to absolwent Kwame Nkrumah University of Science and Technology w Ghanie i Royal College of Art w Londynie, a przy okazji jeden z ulubionych afrykańskich artystów założycielki Omenaa Foundation. Wkrótce do tego znamienitego grona dołączą kolejne światowe nazwiska.

W wydarzeniu uczestniczyli: Marta Cienkowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Geoffrey Tamakloe, przedstawiciel Ministerstwa Turystyki, Sztuki i Kultury Ghany; Sylwia Dobrzycka, przewodnicząca Konsorcjum Filantropijnego; Ida Karkoszka, rzeźbiarka, uczestniczka maltabiennale.art 2024; Igor Dobrowolski, artysta, którego praca osiągnęła rekordową cenę 850 tys. zł podczas TOP CHARITY Auction 2024; Boris Kudlička, słynny scenograf, architekt i projektant współpracujący z OmenaArt Foundation podczas maltabiennale.art 2024; Louise Pragnell, angielska malarka, portrecistka, znana z przedstawień brytyjskiej armii; a także gwiazdy, m.in. Małgorzata Rozenek-Majdan, Olivier Janiak, Lefteris Kchavoukis (mąż Ewy Chodakowskiej), wolontariusze z Polski oraz przedstawiciele lokalnej społeczności.

Miejsce z myślą o dzieciach

Kids Haven Sport & Art Complex będzie miejscem, gdzie sport, sztuka i edukacja spotkają się z troską o zdrowie najmłodszych. W ramach kompleksu powstaną boiska do koszykówki, piłki nożnej, korty tenisowe oraz przestrzeń do arteterapii, umożliwiająca rozwijanie talentów artystycznych. Omenaa Mensah planuje zapraszać do ośrodka studentów medycyny i młodych lekarzy, którzy, w ramach wolontariatu, zapewnią dzieciom kompleksową opiekę medyczną i psychologiczną. Ważnym aspektem działalności stanie się współpraca międzynarodowa – w ramach programów rezydencyjnych ośrodek będzie przyjmować artystów z całego świata. Ponadto, tuż przy kompleksie powstanie Art & Chocolate Café pod szyldem E. Wedel, który we wszystkich swoich produktach wykorzystuje kakao z Ghany. Na terenie ośrodka powstanie też Art Garden, miejsce ekspozycji rzeźb wykonanych przez artystów.

Omenaa Mensah chciałaby stworzyć podobny kompleks w Polsce. Pierwszym krokiem w jego realizacji będzie budowa boiska sportowego i siłowni plenerowej dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi.

Omenaa Foundation od 2014 roku wspiera najmłodszych z polskich domów dziecka, z Ukrainy oraz dzieci ulicy w Ghanie. Zapewnia kompleksową opiekę, w tym pomoc rzeczową, korepetycje, dodatkowe zajęcia kulturalne i artystyczne. Dzięki staraniom założycielki, w 2021 roku w Ghanie powstał ośrodek Kids Haven School, czyli miejsce, gdzie dzieci uratowane z niewolniczej pracy znajdują schronienie, opiekę i edukację. Budowa Kids Haven School ruszyła w 2017, a cztery lata później, 4 września 2021 roku ośrodek został oddany do użytku. W ciągu trzech lat, 67 dzieci uratowanych z niewolniczej pracy znalazło w ośrodku bezpieczną przystań. Kids Haven Sport & Art Complex, najnowsza inicjatywa Omenaa Foundation, to miejsce, gdzie podopieczni ośrodka będą mogli rozwijać talenty sportowe i artystyczne. Skorzystają także z opieki medycznej i psychologicznej.