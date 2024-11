Węgierska opozycja rośnie w siłę. Orban zdeklasowany przez lidera partii Tisza

Według raportu opublikowanego 11 listopada przez węgierskie media Magyar z partii Tisza wyprzedza premiera Viktora Orbána, lidera rządzącej partii Fidesz. Wyniki sondażu wskazują, że Péter Magyar cieszy się poparciem 51% respondentów, podczas gdy Viktor Orbán zyskał jedynie 40% głosów.

Viktor Orban zdeklasowany przez Petera Magyara

Co ciekawe, inny opozycyjny polityk, burmistrz Budapesztu Gergely Karácsony, związany z partią Párbeszéd (Dialog – Partia Zielonych), osiągnął poparcie na poziomie 40%, co czyni go jednym z najpopularniejszych polityków w kraju. Sama partia Tisza również odnotowała wzrost – obecnie 46% Węgrów deklaruje poparcie dla tego ugrupowania, podczas gdy Fidesz uzyskał wynik na poziomie 39%.

Warto dodać, że zarówno Magyar, jak i partia Tisza zyskali popularność w krótkim czasie i do niedawna nie byli szeroko rozpoznawani. Na początku roku Magyara znali jedynie ci, którzy interesują się polityką. Dziś 95% Węgrów deklaruje znajomość lidera Tiszy, a media określają jego wzrost popularności jako „spektakularny”. To może wskazywać na trend prowadzący do zmian w kraju.

Kim jest Peter Magyar?

Péter Magyar, urodzony 16 marca 1981 roku w Budapeszcie, to węgierski polityk, prawnik i dyplomata. Jego kariera polityczna rozpoczęła się w lokalnych strukturach Fideszu, gdzie angażował się w pomoc prawną dla antyrządowych aktywistów podczas protestów w 2006 roku.

Po objęciu władzy przez Fidesz w 2010 roku Magyar pełnił różne funkcje w administracji państwowej, w tym w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz w Stałym Przedstawicielstwie Węgier przy Unii Europejskiej. W latach 2019–2022 kierował Centrum Pożyczek Studenckich.

Przełom w jego karierze nastąpił w lutym 2024 roku, kiedy publicznie skrytykował rząd Orbána w związku ze skandalem dotyczącym ułaskawienia przez prezydent Katalin Novák osoby zamieszanej w tuszowanie nadużyć seksualnych w państwowym domu dziecka. Magyar zrezygnował z pełnionych funkcji i rozpoczął otwartą krytykę systemu politycznego Węgier, nazywając go „mafią” i oskarżając o korupcję oraz nepotyzm.

Powstanie partii Tisza i sukcesy wyborcze

W marcu 2024 roku Magyar ogłosił powstanie nowej siły politycznej – partii Tisza (Tisztelet és Szabadság Párt – Partia Szacunku i Wolności). Jego ruch szybko zyskał na znaczeniu, przyciągając zarówno konserwatystów, jak i liberałów rozczarowanych rządami Fideszu.

W wyborach do Parlamentu Europejskiego w czerwcu 2024 roku Tisza zdobyła niemal 30% głosów, co przełożyło się na siedem mandatów w PE. Był to najgorszy wynik Fideszu od 20 lat – partia uzyskała 44% poparcia i straciła dwa mandaty.

Program i cele polityczne

Magyar w swoich wystąpieniach podkreśla konieczność walki z korupcją, nepotyzmem oraz poprawy funkcjonowania instytucji państwowych. Jego partia opowiada się za wzmocnieniem rządów prawa, niezależnością sądownictwa oraz zacieśnieniem relacji z Unią Europejską. Magyar krytykuje prorosyjską politykę Orbána i obiecuje odbudowę relacji z sojusznikami oraz zapewnienie przestrzegania zasad demokracji.

Fidesz reaguje

Rząd Orbána początkowo lekceważył Magyara, nazywając go oportunistą. Jednak rosnące poparcie dla lidera Tiszy zmusiło Fidesz do zmiany strategii. Eksperci wskazują, że Magyar, mimo braku rozbudowanej struktury partyjnej, ma szansę na dalsze zwiększanie swojego wpływu, zwłaszcza w kontekście zbliżających się wyborów parlamentarnych w 2026 roku.

Badanie przeprowadzone przez instytut Median odbyło się między 28 października a 4 listopada. Wzięło w nim udział 1000 osób.

Czytaj też:

Orban największym wygranym amerykańskich wyborów? „Postawił wszystko na jedną kartę”Czytaj też:

Polak i Węgier już nie dwa bratanki. Szef MSZ skrytykował rząd Tuska