Rzeczniczka MSZ Rosji o bazie przeciwrakietowej na Pomorzu. „Priorytetowy cel do zniszczenia”

Maria Zacharowa wzięła udział w konferencji prasowej rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Rzeczniczka zabrała głos ws. otwarcia amerykańskiej bazy antyrakietowej w Polsce. – To tylko kolejny prowokacyjny krok w serii głęboko destabilizujących działań Amerykanów i ich sojuszników w Sojuszu Północnoatlantyckim w sferze strategicznej. Wpisuje się to w długotrwałą, destrukcyjną praktykę zbliżania infrastruktury wojskowej NATO do granic Rosji – powiedziała Zacharowa.

– Obiektywnie prowadzi to do podważenia stabilności strategicznej, wraz z innymi szkodliwymi środkami o charakterze militarno-politycznym i wojskowo-technicznym, mającymi na celu projekcję amerykańskiej potęgi tysiące kilometrów od terytorium USA, w celu wywarcia silnej presji na Rosję i niektóre inne mocarstwa nuklearne. To naturalnie prowadzi do wzrostu ryzyka strategicznego, a w konsekwencji do wzrostu ogólnego poziomu zagrożenia nuklearnego – dodała rzeczniczka MSZ Rosji.

Rzeczniczka MSZ Rosji o otwarciu amerykańskiej bazy antyrakietowej w Redzikowie

Zacharowa oceniła, że prowadzony przez niemal dekadę projekt całkowicie pomija rosyjskie obawy dotyczące bezpieczeństwa, co było w ostatnich latach przedmiotem szczególnej uwagi Moskwy. – Biorąc pod uwagę charakter poziomu zagrożeń wynikających z tego rodzaju zachodnich obiektów wojskowych, baza obrony przeciwrakietowej w Polsce od dawna znajduje się na liście priorytetowych celów do potencjalnego zniszczenia – podsumowała rzeczniczka rosyjskiej dyplomacji.

Podczas otwarcia bazy Andrzej Duda mówił o tym, że „od momentu, kiedy w Polsce stanie amerykańska baza tarczy antyrakietowej, cały świat będzie widział jasno i wyraźnie, że to nie jest już rosyjska strefa wpływów”. Władysław Kosiniak-Kamysz zwrócił z kolei uwagę, że otwarcie bazy w Redzikowie „to kamień milowy w zakresie obrony przeciwrakietowej i strategiczne, jedno z najważniejszych dla Polski wydarzeń po 1989 roku”.

