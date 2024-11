MTK wydał nakazy aresztowania premiera Izraela i byłego ministra obrony

Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakazy aresztowania premiera Izraela Benjamina Netanjahu, byłego ministra obrony Joawa Galanta za zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne popełnione od co najmniej 8 października 2023 r. do co najmniej 20 maja 2024 r. w Strefie Gazy. W drugim przypadku chodzi o umyślne kierowanie ataku na ludność cywilną oraz stosowanie głodu jako metody prowadzania wojny.

MTK uznał, że Netanjahu i Galant mieli utrudniać pomoc humanitarną z pogwałceniem międzynarodowego prawa. Doprowadziło to do tego, że organizacje nie mogły dostarczać żywności i innych podstawowych produktów ludziom w Stefie Gazy. Odcięcie energii elektrycznej oraz zmniejszenie dostaw paliwa miały również poważny wpływ na dostępność cywilów do wody i zdolność szpitali do świadczenia opieki medycznej.

Kłopoty premiera Izraela i byłego ministra obrony

Jak czytamy pomoc humanitarna była często warunkowana. Izrael nie wywiązywał się z międzynarodowego prawa. Działania były często odpowiedzią na naciski społeczności międzynarodowej lub prośby USA. Międzynarodowy Trybunał Karny zaznaczył, że Izrael był głuchy na ostrzeżenia i apele kierowane m.in. przez Radę Bezpieczeństwa ONZ, sekretarza generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, czy poszczególne państwa.

MTK uznał, że na podstawie wymienionych działań można uznać, że ludność cywilna była celem ataków ze względów politycznych i/lub narodowościowych, co spełnia przesłankę zbrodni przeciwko ludzkości polegającej na prześladowaniu.

Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakazy aresztowania Benjamina Netanjahu i Joawa Galanta

Nakazy aresztowania sklasyfikowano jako „tajne” w celu ochrony świadków i zabezpieczenia przebiegu śledztwa, jednak Międzynarodowy Trybunał Karny zdecydował się ujawnić niektóre informacje, bo toczy się postępowanie podobne do tego, które dotyczy nakazów aresztowania. Podkreślono również, że ofiary i ich rodziny zasługują na to, aby wiedzieć o takiej sytuacji.

Czytaj też:

Izrael zapowiada odwet. Prezydent Iranu grozi: Nie wchodźcie w konfrontacjęCzytaj też:

Netanjahu zapowiedział kolejne ataki na Hezbollah. Wojsko uderzyło w Bejrut