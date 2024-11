Pociski ATACMS (Army Tactical Missile System) to amerykańskie rakiety balistyczne krótkiego zasięgu, zdolne do precyzyjnego rażenia celów na odległość do 300 km. Z kolei Storm Shadow to brytyjskie pociski manewrujące o zasięgu około 250 km, zaprojektowane do niszczenia silnie umocnionych celów.

Pilne orędzie Putina. Świat stoi na krawędzi globalnej wojny?

Oba typy pocisków zostały dostarczone Ukrainie przez jej zachodnich sojuszników w celu wzmocnienia zdolności obronnych kraju. Ukraina wykorzystała je do ataku w obwodzie briańskim.

W odpowiedzi na te ataki Putin poinformował o przeprowadzeniu testu „nowego pocisku balistycznego średniego zasięgu”, określając go jako reakcję na „agresję Zachodu”. Chociaż nie podano szczegółów dotyczących tego pocisku, eksperci spekulują, że może to być nowa wersja rakiety Iskander, zdolnej do przenoszenia głowic konwencjonalnych lub nuklearnych.

Prezydent Rosji stwierdził również, że ataki z użyciem zachodniej broni nie wpłyną na sytuację na Ukrainie, podkreślając jednocześnie prawo Rosji do użycia broni przeciwko obiektom wojskowym, które są wykorzystywane do ataków na jej terytorium.

Zmiana stanowiska NATO

Warto zauważyć, że użycie pocisków ATACMS i Storm Shadow przez Ukrainę było możliwe dzięki zmianie polityki Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, które wcześniej ograniczały użycie dostarczanej broni do terytorium Ukrainy. Według doniesień medialnych administracja prezydenta Joe Bidena wyraziła zgodę na użycie ATACMS na terytorium Rosji w odpowiedzi na eskalację działań ze strony Moskwy.

Reakcja społeczności międzynarodowej na te wydarzenia jest mieszana. Niektóre kraje potępiły eskalację działań zbrojnych, wzywając obie strony do deeskalacji i powrotu do negocjacji pokojowych. Inne państwa wyraziły poparcie dla prawa Ukrainy do obrony swojego terytorium i odpowiedzi na agresję.

Eksperci ostrzegają, że dalsza eskalacja konfliktu może prowadzić do nieprzewidywalnych konsekwencji, w tym ryzyka bezpośredniego zaangażowania innych państw i potencjalnego użycia broni masowego rażenia. W związku z tym społeczność międzynarodowa apeluje o powściągliwość i poszukiwanie dyplomatycznych rozwiązań w celu zakończenia konfliktu.

