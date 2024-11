Luna i Plusza dostały „drugą szansę na godne życie”. Trafiły do Szkocji

Lwie siostry, należące do prywatnego właściciela zostały ewakuowane w 2022 roku.

Zostały ocalone z obszaru wschodniej Ukrainy który ucierpiał w wyniku intensywnych bombardowań.

W środę późnym wieczorem czteroletnie Luna i Plusza bezpiecznie dotarły do nowego domu w ogrodzie zoologicznym Five Sisters Zoo w West Lothian w Szkocji. Przedstawiciele zoo powiedzieli, że zwierzęta otrzymały nowe, specjalnie wybudowane dla nich siedlisko, które ma zapewnić im przestrzeń i spokój, których potrzebują, aby dojść do siebie po trudnej podróży.

Długa droga do szczęścia lwic

Luna i Plusza pierwotnie przebyły drogę przez Kijów, stolicę Ukrainy, oraz Polskę, zanim trafiły do belgijskiego rezerwatu Natuurhulpcentrum. Teraz dostały „drugą szansę na godne życie”.

Wcześniej w tym roku zoo przyjęło azjatyckiego niedźwiedzia czarnego o imieniu Yampil, który również przetrwał intensywne bombardowania na Ukrainie. Niestety, 12-letni niedźwiedź zmarł w lipcu w wyniku komplikacji po przeprowadzonym u niego zabiegu.

