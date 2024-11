Tak zachowanego ciała tygrysa szablozębnego nie widziano nigdy. Naukowcy w szoku

Odkryty na Syberii tygrys szablozębny jest pierwszym w historii przypadkiem tak dobrze zachowanego wyginiętego zwierzęcia i daje paleontologom wiele informacji na temat gatunku i jego czasów. Dzięki zachowanym mięśniom mogą oni m.in. ustalić, jak dokładnie wyglądały jego polowania.

Mumia tygrysa szablozębnego odkryta na Syberii

Zwierzę znalezione zostało w zmarzlinie w pobliżu rzeki Badiaricha na północnym wschodzie Jakucji. Badacze natrafili na nie w 2020 roku podczas poszukiwań ciosów mamuta. Badania wykazały, że żyło ono w drugiej połowie epoki plejstocenu, czyli między 2,6 miliona a 11 tys. 700 lat temu.

Jak opisano na łamach czasopisma Scientific Reports, w najlepszym stanie zachowała się twarz zwierzęcia, jego przednie kończyny i tułów. „To fantastyczne uczucie zobaczyć na własne oczy wygląd dawno wymarłego zwierzęcia. Szczególnie jeśli chodzi o tak interesującego drapieżnika jak kot szablozębny” – przekazał w przesłanym do CNN oświadczeniu Aleksiej Łopatin, członek Rosyjskiej Akademii Nauk oraz dyrektor Instytutu Paleontologicznego im. Borissiaka w Moskwie.

Zanim na Syberii odkryte zostało ciało tygrysa szablozębnego, w nauce znane były jedynie dwa przypadku zmumifikowanych wielkich kotów. Oba z nich to młode lwy jaskiniowe z dorzecza rzeki Ujandina w Jakucji. „Teraz dodaliśmy do tej listy młode Homotherium” – przekazał Aleksiej Łopatin.

Świat paleontologów jest w szoku po odkryciu

Pytany przez CNN o komentarz do odkrycia paleontolog Jack Tseng, który nie był zaangażowany w badania, przyznał, że „brakowało mu słów”, kiedy pomyślał o „skarbcu informacji, który może wyniknąć z tego wyjątkowego odkrycia”.

– Bardzo rzadko znajduje się kości tego gatunku, a co dopiero związane z nim tkanki miękkie. Nie wiem, czy umysły innych paleontologów są tak samo zdumione jak mój, ale to tak, jakby teraz, gdy to zobaczyliśmy, rzeczywistość się zmieniła – powiedział Jack Tseng.

