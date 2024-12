„Brakuje nam leków”. Tajemnicza choroba zabija, władze apelują o spokój

W południowo-zachodniej części Demokratycznej Republiki Konga wybuchła epidemia tajemniczej choroby, która przypomina grypę. Zmarło co najmniej 79 osób, a liczba zakażonych przekroczyła już 300. Większość ofiar to młodzi ludzie w wieku od 15 do 18 lat.

Miejscowi lekarze alarmują, że w wielu rejonach zaczyna brakować leków. Apelują o międzynarodową pomoc. Ministerstwo Zdrowia Konga podało, że choroba objawia się gorączką, bólem głowy, katarem, kaszlem, trudnościami w oddychaniu oraz anemią. Najwięcej przypadków odnotowano w miejscowości Panzi, w prowincji Kwango. Na miejsce skierowano zespoły wsparcia, które mają pomóc lokalnym lekarzom oraz przeprowadzić badania nad naturą choroby. Dramatyczny apel o pomoc. Brakuje leków Cephorien Manzanza, lokalny lider w regionie Panzi, podkreślił, że wiejski charakter tego obszaru potęguje problem braku dostaw medycznych. – Panzi to wiejski teren, dlatego zaczynamy odczuwać deficyt w zaopatrzeniu (...) Brakuje nam leków na tę epidemię, naprawdę potrzebujemy wsparcia – powiedział Manzanza. Władze apelują do mieszkańców o zachowanie spokoju, ale także o zwiększenie środków ostrożności. Zaleca się częste mycie rąk mydłem, unikanie zgromadzeń oraz powstrzymanie się od kontaktu z ciałami zmarłych bez obecności personelu medycznego. Kongo walczy z szeregiem zagrożeń Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła, że wysłała swoich ekspertów do regionu. Specjaliści mają przeprowadzić testy laboratoryjne próbek pobranych od chorych. BBC przypomina, że Demokratyczna Republika Konga wciąż zmaga się z innymi poważnymi zagrożeniami zdrowotnymi, w tym epidemią małpiej ospy. W pierwszej połowie 2024 roku liczba przypadków tej choroby osiągnęła rekordowe 14 500. Kraj od lat walczy również z epidemiami wirusa ebola, który wciąż pozostaje poważnym wyzwaniem zdrowotnym.

