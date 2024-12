Zniszczono pomniki żołnierzy AK w Rosji. Jest reakcja polskiego MSZ

Konsulat generalny przekazał za pośrednictwem Facebooka, że pomniki, które upamiętniają żołnierzy Armii Krajowej, zostały zdewastowane przez nieznanego sprawcę lub sprawców. Znajdują się one na terenie miejscowości Borowicze-Jogła (obwód nowogrodzki, zachodnia część Rosji, blisko granicy z Łotwą i Estonią).



„Zniszczone zostały trzy miejsca, znajdujące się od siebie w odległości kilku kilometrów – katolickie i polskie miejsca pochówku poległych w sowieckich łagrach Polaków” – czytamy.

Konsulat generalny: Polskie znaki pamięci ustanowiono w latach 1993-2004 staraniem Środowiska Borowiczan

Polska placówka dyplomatyczna w Federacji Rosyjskiej podaje, że „w czasie drugiej wojny światowej oraz po wojnie do łagrów NKWD [Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych – [przyp. red.] w rejonie Borowicz zsyłano przedstawicieli wielu narodowości”. „W listopadzie 1944 roku, w ramach rozprawy ze strukturami Polskiego Państwa Podziemnego, deportowanych zostało blisko pięć tysięcy osób uznanych za »wrogów władzy ludowej«, w większości żołnierzy Armii Krajowej, więzionych w Sokołowie Podlaskim, Lublinie i Przemyślu”.

Konsulat przypomina, że „w latach 1944-1946 w kompleksie łagrów nr 270 Borowicze, który był jednym z największych i najcięższych łagrów północno-zachodniej części ZSRS [ZwiązkuSocjalistycznych Republik Radzieckich], ponad 600 Polaków zmarło z głodu, chorób lub wycieńczenia i zostało pochowanych w bezimiennych mogiłach. W tym roku mija 80 lat od tych zbrodni”. „Polskie znaki pamięci ustanowiono w latach 1993-2004 staraniem Środowiska Borowiczan, Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa z Warszawy oraz lokalnej administracji. Był to jedyny niemal w pełni upamiętniony kompleks łagrów w Rosji, często odwiedzany przez przedstawicieli Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Moskwie oraz Konsulatu Generalnego RP w Sankt Petersburgu”.

Incydent jest „oburzający”



O zdarzenie to Polska Agencja Prasowa zapytała rzecznika prasowego polskiego resortu spraw zagranicznych – Pawła Wrońskiego. Jak zaznaczył, strona polska będzie chciała, by Rosjanie wyjaśnili i wykryli, a następnie ukarali sprawców, którzy dopuścili się zniszczenia pomników na terenie obw. nowogrodzkiego. Rzecznik MSZ przekazał, że w sprawie incydentu przygotowywana jest nota do rosyjskich władz.

Przedstawiciel resortuje wskazuje, że ta „sprawa jest oburzająca, bo to działanie przeciwko ludzkiej pamięci”.

