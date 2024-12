Ma 74 lata i znowu została mamą. Oto niezwykła ptasia rekordzistka

Gatunek albatrosa ciemnolicego, do którego należy Wisdom, zamieszkuje wody północnego Pacyfiku. Ptaki te, wierne swoim lęgowym zwyczajom, wracają co roku na te same tereny, by rozmnażać się i wychowywać młode. Wisdom od dekad gniazduje na atolu Midway, który stanowi dom dla milionów przedstawicieli tego gatunku.

Albatrosy ciemnolice są znane ze swojej monogamii. Przez wiele lat Wisdom tworzyła parę z jednym partnerem, samcem nazwanym przez badaczy Akeakamai. Niestety, w ostatnich latach Akeakamai zniknął, co spowodowało przerwę w lęgach Wisdom. W tym roku samica rozpoczęła nowy etap w swoim życiu, znajdując nowego partnera i składając jajo.

Wyjątkowa historia najstarszego ptaka świata

Wiek Wisdom budzi podziw ornitologów. Podczas gdy albatrosy ciemnolice zazwyczaj żyją około 50 lat, Wisdom ma już co najmniej 74 lata. Jest to imponujące osiągnięcie, które świadczy o jej doskonałej kondycji fizycznej.

Jak większość przedstawicieli swojego gatunku, Wisdom składa co roku tylko jedno jajo. Lęgi mają miejsce jesienią, a od grudnia zarówno samica, jak i jej partner wspólnie wysiadują jajo. Inkubacja trwa około dwóch miesięcy, a młode przychodzą na świat zwykle w połowie lutego.

Na opublikowanych przez Amerykańską Służbę Ryb i Dzikiej Przyrody (US Fish and Wildlife Service) zdjęciach widać Wisdom i jej partnera pochylających się nad jajem. Ptaki wydają się nawiązywać dialog – to zachowanie typowe dla albatrosów, które komunikują się za pomocą dźwięków zarówno ze swoim partnerem, jak i z jajem.

Siedem dekad obserwacji ptaka

Wisdom została zaobrączkowana w 1956 roku przez ornitologa Chandlera Robbinsa, który oszacował wówczas jej wiek na 5–6 lat. W tamtych czasach nie było łatwo dokładnie określić wiek albatrosów, które osiągnęły już zdolność do rozmnażania, dlatego istnieje możliwość, że Wisdom jest jeszcze starsza.

Robbins ponownie spotkał Wisdom w 2002 roku i wymienił jej obrączkę na nową. Od tego czasu ptak jest regularnie obserwowany przez naukowców. Wisdom co roku wraca na atol Midway, zawsze do tego samego miejsca.

Zdaniem Jonathana Plissnera, biologa z rezerwatu Midway Atoll National Wildlife Refuge, złożenie kolejnego jaja przez Wisdom to dowód na jej doskonałą kondycję. Fakt, że samica wciąż ma energię i chęć do wychowania młodego, wzbudza nadzieję, że jej potomstwo również przetrwa trudne warunki, w jakich przyjdzie mu dojrzewać.

Spora rodzina Wisdom

Wisdom prawdopodobnie zniosła w swoim życiu od 50 do 60 jaj, z których wykluło się co najmniej 30 piskląt. Na opublikowanych materiałach naukowcy z radością obserwują ją z charakterystyczną obrączką oznaczoną numerem Z333. Jej nowy partner również został niedawno zaobrączkowany, co pozwoli monitorować dalsze losy tej wyjątkowej pary.

Albatrosy ciemnolice mogą ważyć do 4 kilogramów i osiągać rozpiętość skrzydeł do 2 metrów. Podczas poszukiwania pożywienia pokonują co roku nawet 1500 kilometrów. Największe kolonie gniazdują na Hawajach. Niestety, gatunek ten jest uznawany za bliski zagrożenia wyginięciem.

