Jest maleńki, ale „ma wytrzymałość godną króla”. „Skarb ptasiej przyrody”

Lasy Państwowe w mediach społecznościowych opisują różne gatunki zwierząt i roślin, zwracając uwagę na takie ich cechy charakterystyczne lub właściwości, które nie są powszechnie znane. Tym razem udostępniono kilka ciekawostek dotyczących mysikrólika. Zwrócono uwagę nie tylko na pochodzenie samej nazwy, ale także wygląd czy ogromną wytrzymałość, która drzemie w małym ciele tego ptaka.

Lasy Państwowe o „tajemnicach” mysikrólika. „Skarb ptasiej przyrody”

„Wyobraź sobie, że trzymasz w ręce monetę 2 zł... ale czy wiesz, że waży ona mniej więcej tyle, co mysikrólik?! Mysikrólik to najmniejszy ptak w Europie, ważący zaledwie 5-6 gramów, a długość ciała wynosi 9 cm” – czytamy na Facebooku. „Etymologia mysikrólika to nie tylko urocza nazwa, ale także świetne odzwierciedlenie jego wyjątkowych cech! Pierwszy człon nazwy »mysi«, nawiązuje do rozmiarów ptaka. Ale skąd »królik« w nazwie? Otóż, człon ten nawiązuje do łacińskiego słowa »regulus«, co oznacza »mały król«. A wszystko za sprawą żółtego paska na głowie, który przypomina koronę!” – wyjaśniono.

Lasy Państwowe poinformowały także, że chociaż mysikrólik to „mikroskopijny skarb ptasiej przyrody, ma wytrzymałość godną króla”. Jak dodano, jest na tyle odporny na warunki atmosferyczne, że „potrafi przetrwać kilkunastostopniowy mróz, siedząc na gałązce nawet przez 16 godzin”. Aby go dostrzec, trzeba patrzeć na drzewa iglaste, które upodobał sobie do zakładania gniazd.

Użytkownicy mediów społecznościowych wyrażali swój podziw dla wytrzymałości mysikrólika. Byli również i tacy internauci, którzy relacjonowali swoje spotkania z tymi zwierzętami, np. kiedy pomogli im, gdy zderzyły się z szybą czy nie mogły znaleźć drogi powrotnej, aby wylecieć z altany.

