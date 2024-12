Francuski prezydent Emmanuel Macron mianował na stanowisko premiera Francois Bayrou. To czwarty szef rządu we Francji. Tydzień temu do dymisji podał się Michel Barnier, po tym jak przegrał głosowanie o wotum nieufności. 73-latek jest liderem centrowej partii MoDem i politycznym sojusznikiem Macrona, odkąd ten doszedł do władzy w 2017 r. Bayrou mówi o sobie, że jest „człowiekiem ze wsi”.

Wkrótce więcej informacji