Finał najgłośniejszej sprawy ostatnich lat we Francji. Dominique Pelicot poznał wymiar kary

Dominique Pelicot odurzał swoją żonę i zapraszał do swojego domu obcych mężczyzn, by gwałcili nieprzytomną kobietę. Sąd we Francji uznał go winnym wszystkich zarzucanych mu czynów i skazał na 20 lat więzienia. Osobne procesy toczą się w sprawach 50 pozostałych podejrzanych, którym grozi od 4 do 18 lat więzienia.

Dominique Pelicot skazany. Najwyższy wymiar kary

Procesem Pelicota żył cały kraj, ponieważ Gisele Pelicot zażądała jawności rozpraw. Swoją postawą chciała pokazać innym ofiarom przestępstw seksualnych, że to nie one powinny się wstydzić. Chciał też nagłośnić problem stosowania tzw. pigułki gwałtu i ośmielić inne kobiety, które mogły doznać podobnych okropieństw.

Pierwsze rozprawy miał miejsce we wrześniu tego roku w Avignon w południowej Francji. Poza głównym oskarżonym, prokuratura postawiła zarzuty jeszcze 72 mężczyznom, którzy mogli brać udział w wykorzystywaniu seksualnym nieświadomej niczego kobiety. Z tej liczby namierzonych zostało ostatecznie 50. 18 (w tym Pelicot) przebywa w areszcie. 32 odpowiada z wolnej stopy, a ostatni jest sądzony pod swoją nieobecność.

Francja. Mąż okazał się potworem

Dominique Pelicot przez lata podawał swojej żonie mocne środki nasenne, by następnie zapraszać za pośrednictwem forum internetowego obcych mężczyzn, którzy krzywdzili kobietę na jego oczach. Wszystko filmował i przechowywał na swoim komputerze. Wpadł przez przypadek, kiedy we wrześniu 2020 roku ochrona supermarketu w miejscowości Carpentras zatrzymała go, gdy nagrywał klientki w spódniczkach.

Pelicot tłumaczył początkowo, że „działał impulsywnie” i „nie był w stanie się kontrolować”. W jego domu znaleziono jednak wiele godzin nagrań wideo oraz folder zatytułowany „Wokół mojej córki, nago”. Znajdywały się tam nagie fotomontaże. Córka Pelicota w 2020 roku napisała książkę „Et J’ai Cesse de T’appeler Papa” („I przestałam nazywać cię tatą”). Opisała dramat dziecka, którego ojciec został oskarżony o przerażające czyny.

