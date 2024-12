Wychowują 22 dzieci, na święta wydadzą fortunę. Kwota przyprawia o zawrót głowy

Wielodzietna rodzina, znana z programu Channel 5 „22 Kids and Counting”, każdego grudnia staje przed wyzwaniem przygotowania świąt na wielką skalę. Jak sami przyznają, koszty ich świątecznych zakupów sięgają co roku nawet 7000 funtów. W tym roku Radfordowie dzielą się swoimi przygotowaniami za pomocą serii vlogów na YouTube w ramach akcji „Vlogmas”.

Świąteczna magia w domu za milion funtów

Przygotowania zaczynają już w listopadzie, gdy Sue i Noel dekorują swój dom warty niemal milion funtów. Każdy pokój wypełniają choinki ozdobione światełkami i bombkami. Dzieci również dostają możliwość udekorowania swoich małych drzewek, a rodzice dbają o to, by każdy miał specjalną świąteczną pościel, wprowadzającą w magiczny klimat.

W ubiegłym roku Sue musiała opóźnić dekoracje z powodu złamanego żebra, ale w tym roku z zapałem wróciła do organizacji świąt. W ciągu zaledwie godziny zamieniła salon w prawdziwe świąteczne królestwo. Na półkach ustawiono lampki, ozdoby i skarpety na prezenty dla każdego członka rodziny, których łączna liczba sięga aż 22.

Sue rozpoczyna przygotowania do świąt już we wrześniu, kupując i pakując prezenty dla całej rodziny. Na każdy z nich przeznacza od 100 do 200 funtów, co w przypadku 22 dzieci oznacza konieczność oszczędzania przez cały rok. W sumie Radfordowie przygotowują około 300 prezentów.

Gotowanie wigilijnej kolacji dla tak dużej rodziny to nie lada wyzwanie. Noel zajmuje się pieczeniem mięsa, podczas gdy Sue obiera ziemniaki, marchew i inne warzywa – co zajmuje godziny. Menu obejmuje między innymi indyka, pieczeń wołową, szynkę, 60 Yorkshire puddingów i 2,5 kilograma brukselki, która jest ulubionym warzywem dzieci.

Rodzinne podróże

Radfordowie uwielbiają także świętować poza domem. W poprzednich latach odwiedzali między innymi Center Parcs i Winter Wonderland, organizując dla dzieci świąteczne atrakcje i wystawne posiłki.

Na razie nie wiadomo, czy rodzina Radfordów planuje w tym roku jakieś świąteczne podróże.

Przez cały rok 2023 rodzina cieszyła się co najmniej 20 świętami, między innymi rocznicową podróżą Sue i Noela do Dubaju, wystawnym wypoczynkiem na Florydzie i kilkoma weekendowymi wypadami rodzinnym kamperem.

Pod koniec sierpnia wybrali się w swoją siódmą w ciągu dwóch lat podróż do Stanów Zjednoczonych. Odwiedzili także takie egzotyczne miejsca jak Malediwy i Dubaj.

