Macronowi puściły nerwy. „Babralibyście się w  czymś dużo gorszym”

To był najsilniejszy cyklon, jaki nawiedził region od blisko 90 lat – podaje kanadyjski nadawca Canadian Broadcasting Corporation. 20 grudnia rano Macron pojawił się w dzielnicy Tsingoni (Majotta), by porozmawiac z mieszkańcami, którzy borykają sie z prakiem dostępu do wody pitnej czy usług telefonicznych.

CBC przypomina, że Majottę zmaieszkuje 320 tysięcy osób, a także blisko 100 tys. migrantów. Cyklon doprowadził do ruiny całe dzielnice.

Mieszkańcy Majotty obwiniają Paryż za zbyt powolną reakcję

W czwartek wieczorem Macron pojawił się na wyspie Petite-Terre. Tam został wybuczany. W kierunku przywódcy Francji posypały się też wulgarne słowa. Powodem takiego stanu rzeczy jest wolne tempo działań pomocowych, podejmowanych przez Paryż. W pewnym momencie prezydent zwrócił się do tłumu przez mikrofon, stwierdzając, że „nie ma nic wspólnego z cyklonem”. – Możesz mnie winić, ale to nie byłem ja! – odparł. Przyznał jednak, że mieszkańcy „przeszli coś strasznego” i zaapelował o jedność w tym trudnym położeniu Majotty. Puściły mu też nerwy, bo stwierdził, że zebrani „mają szczęśćie być we Francji”. – Gdyby to nie była Francja, babralibyście się w 10 tys. razy gorszym g***** – rzucił.

Amerykańska agencja prasowa Associated Press opublikowała film Macrona ze spotkania z mieszkańcami Pamandzi. „Niektórzy członkowie tłumu wygwizdali prezydenta, wściekli na reakcję francuskiego rządu na katastrofę, która ich zdaniem była powolna” – ocenili dziennikarze.

W piątek natomiast, w Tsigoni, rozmowa Macrona z zebranymi wyglądała lepiej. Niektórzy robili sobie nawet wspólne zdjęcia z prezydentem.

Cyklon Chido. Bilans ofiar Majotty

Jak podaje CBC, w trakcie cyklonu zginęło 31 osób, a 2,5 tys. zostało rannych (w tym 67 znalazło się w ciężkim stanie). Dane te pochodzą od francuskich władz. Możliwe, że zginęło o wiele więcej osób.

Chido jest najsilniejszym cyklonem, jaki uderzył w Majottę od 1934 roku. Wcześniej, w rozmowie z agencją Reutera, jeden z mieszkańców Majotty powiedział, że „to, czego doświadczają” ludzie, „to tragedia”. – Czujesz się, jakbyś był po wojnie nuklearnej. Widziałem, jak znika całe osiedle – stwierdził.

Czytaj też:

Finał najgłośniejszej sprawy ostatnich lat we Francji. Dominique Pelicot poznał wymiar karyCzytaj też:

Kiedy Trump pojawi się w Polsce? Jest możliwy termin