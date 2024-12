Kiedy Trump pojawi się w Polsce? Jest możliwy termin

Od zwycięstwa republikanina w wyborach w USA, co i rusz w mediach pojawia się temat, czy ten przybędzie do Polski. Dziennikarze ustalili nieoficjalnie, kiedy prezydent-elekt wybierze się w podróż do wschodniej Europy

Prawa strona sceny politycznej, będąca dziś w opozycji, uważa Trumpa za wielkiego przyjaciela Polski. O swoich dobrych stosunkach z przywódcą Ameryki mówi także wciąż urzędujący prezydent Andrzej Duda. Możliwe, że republikanin wkrótce wyruszy za ocean, by odwiedzić Polskę. Możliwą datę wskazała rozgłośnia Radio ZET. Trump przybędzie na szczyt inicjatywy Trójmorza? Według dziennikarza śledczego Mariusza Gierszewskiego Trump może przybyć do Polski 3 maja 2025 roku, a więc za około pół roku. Są to jednak informacje niepotwierdzone oficjalnie przez Biały Dom. Redaktor mówił o tym w trakcie ostatniego odcinka podcastu "Podejrzani politycy". Informacje te otrzymał od przedstawicieli amerykańskiego biznesu, którzy na bieżąco kontaktują się z przedstawicielami amerykańskiej dyplomacji. Początek maja to jedna z rozważanych obecnie przez ludzi Trumpa dat. Dlaczego jednak wybrano końcówkę pierwszej połowy roku? Radio ZET podaje, że może chodzić tu o spotkanie przedstawicieli państw inicjatywy Trójmorza (to międzynarodowa inicjatywa gospodarczo-polityczna, skupiająca członków Unii Europejskiej: Austrię, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, Rumunię, Słowację, Słowenią, Węgry, Grecję i Polskę). Duda ma zastanawiać się nad organizacją szczytu wspomnianych 13 krajów w maju. Ostatni raz Trump odwiedził Polskę 6,5 roku temu "Zetka" przypomina, że ostatni raz Trump wizytował w Polsce w lipcu 2017 roku. Wziął wówczas udział w Szczycie Trójmorza i wygłosił przemówienie na placu Krasińskich – podaje prezydencka kancelaria. Towarzyszyła mu wtedy żona – Melania, a także córka – Ivanka, który do Polski przybyła z mężem. Trump niedawno odwiedził Francję, gdzie rozmawiał m.in. z Dudą. Pojawił się we Francji, podczas otwarcia katolickiej katedry Notre Dame, która została odrestaorwana po pożarze (do którego doszło pięć lat temu). Czytaj też:

